9月23日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」は、祝日のため、大竹まことがお休み。リスナーからのメールをたくさん紹介した。

小島慶子「埼玉の狭山のぜんちゃんからのメールです。『先ほどCDの話をしていましたが、私はCD派です。CDは場所を取るというけど、アラフィフのLPレコード世代からすると、CDは十分コンパクトです』」

武田砂鉄「まだCDを見て『あっ、コンパクトでいいや』って思えるって素敵ですね」

砂山アナウンサー「CDはコンパクトディスクですもんね」

小島「茨城のぐちさん、薬剤師の方です。『こんにちは、調剤薬局で仕事をしています。昨日は仕事でした。世の中は連休を取っている人が多いので暇な日かなと思っていました。昨日の午前中は思った通り暇でしたが、午後から夕方まで大忙しでした。小児科の処方箋を多く受けていますが、胃腸炎、風邪、コロナ、インフルエンザで大混雑でした。今日は読書など勉強の予定でしたが、疲れが抜けないので寝ながらラジオを聴いています。皆さんも感染症にお気を付け下さい』ということです」

砂鉄「今、色々流行っているんですね」

砂山「体調が悪いよという方は昨日平日だったから一気に病院行って薬を貰ったんでしょうね」

小島「皆さんも油断しないで気を付けましょう」