賃貸住宅の家賃値上げを巡るトラブルが急増中だ。首都圏をはじめ全国の消費者センターには2023年ごろから値上げを巡る相談が相次いでいる。

買えないのに1、2割の値上げが当たり前に…「賃貸派」を直撃する家賃上昇の回避策

「突然書面が来て家賃値上げを迫られた。2万円の値上げを通告され、断ると立ち退きを迫られたというケースもある」（国民生活センター相談員）

家賃の値上げトラブルの多発から8月31日「東京借地借家人組合連合会」は「賃料値上げトラブル110番」の無料電話相談を実施した。同会の結城祐弁護士が述べる。

「当日、2時間で30件を超えるトラブルの相談がありました。1万円台の値上げ通告が多く、いまの生活状況では1万円の値上げは苦しいという声や、値上げを断れば契約解除されるかといった相談も多いですね」

そしてこう話す。

「家賃の値上げは借家人の同意が必要で、値上げを拒むこともできますが、なかには訴訟まで発展するケースもあります。私が今担当している訴訟案件の中には、3倍の値上げを迫られているというケースもあります」

■7万円台→19万円も

今年1月、板橋区の7万円台の賃貸マンションに住む男性が、突然2.5倍という19万円への値上げを通告されたケースがあった。大きな話題となりその後値上げは取り下げられたが、家賃の値上げの動きは続いている。

不動産情報サービスのアットホームラボ（東京都千代田区）によると、7月の東京23区の単身者向け賃貸マンションの平均募集家賃は10万3265円と前月比1.6％（1642円）上昇、14カ月連続の値上がりとなった。前年同月比では10.4％（9695円）上昇。2015年1月以降で過去最高を更新している。ファミリー向けも24万7375円と前月比1.9％（4572円）上昇、前年同月比では10.3％、2万3046円も上昇しているのである。同社の磐前淳子執行役員が、家賃値上げの背景をこう説明する。

「物価高騰で建築費など諸経費の高騰や、周辺の建物が高いため近隣相場との兼ね合いで家賃が上昇しています。コロナ禍後の都心回帰で賃貸需要が増えていることも挙げられます。物価高は当面続くと予想され、今後も家賃の値上げ傾向は続くと思われます」

家賃の値上げが続くなか、突然家主から値上げの通告を受けた時、借り主はどう対応したらいいのか。先の結城弁護士がアドバイスする。

「すぐに値上げに応じる必要はありません。まず値上げの理由、根拠を聞き、家主との交渉が前提です。お互い交渉の中で譲歩し低い値上げで成立することも少なくない。払えなければ契約違反になる、出て行ってというケースもありますが、法的に通用する話ではありません」

調停、訴訟に発展するリスクはあるが、まず交渉する姿勢が必要だ。

（ジャーナリスト・木野活明）