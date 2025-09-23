【韓国】
生産者物価指数（PPI）（8月）06:00
結果　0.6%
予想　N/A　前回　0.5%（前年比)

【マレーシア】
消費者物価指数（CPI）（8月）13:00
結果　1.3%
予想　1.2%　前回　1.2%（前年比)

【インド】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）14:00
結果　58.5
予想　N/A　前回　59.3（製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）14:00
結果　61.6
予想　N/A　前回　62.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（8月）14:00
結果　0.5%
予想　0.5%　前回　-0.4%（前月比)
結果　0.5%
予想　0.6%　前回　0.6%（前年比)