【本日これまでに発表された経済指標】
【韓国】
生産者物価指数（PPI）（8月）06:00
結果 0.6%
予想 N/A 前回 0.5%（前年比)
【マレーシア】
消費者物価指数（CPI）（8月）13:00
結果 1.3%
予想 1.2% 前回 1.2%（前年比)
【インド】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）14:00
結果 58.5
予想 N/A 前回 59.3（製造業PMI)
サービス業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）14:00
結果 61.6
予想 N/A 前回 62.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（8月）14:00
結果 0.5%
予想 0.5% 前回 -0.4%（前月比)
結果 0.5%
予想 0.6% 前回 0.6%（前年比)
