大福の生地はレンジで３分！「苺大福」と「アイス大福」
クリームチーズ・生クリーム不使用！水切りヨーグルトで作る「バスク風チーズケーキ」
特別な材料や道具がなくても、「なんとかなる」スイーツレシピ
お菓子作りには特別な材料が必要だったり、ものすごく手間がかかったり。そんな思い込みを覆すのが、現役パティシエで３姉妹の母のemi sweetsさんが考案した「なんとかなる」レシピです。
「日々のごはんみたいに、気軽にお菓子作りを楽しんで欲しい」という想いで、材料も道具も工程もシンプルにしたレシピ。オーブンの代わりにレンジを使ったり、定番の材料を家庭にあるもので代用したりと、お菓子作りのハードルがぐっと下がるスイーツレシピをご紹介します。
■【レンジで3分】ふわもち 苺大福
ふわふわもちもち、生クリームの苺大福がレンジで簡単に!バニラアイス入りの大福もぜひ作って。
【苺大福の材料】（4個分）
［中身］
生クリーム…100g
砂糖…10g
苺…4個
※生クリームは全部は使い切りませんが、作りやすい最少量の分量です。
［大福生地］
白玉粉…60g
砂糖…60g
水…108g
［打ち粉］
片栗粉…適量
（アレンジ）アイス大福
【アイス大福の材料】（4個分）
［中身］
バニラアイスクリーム（市販）…適量
［大福生地・打ち粉］
「苺大福」と同量
【下準備】（苺大福）
・ 苺はヘタを取り、キッチンペーパーで水けをしっかり拭き取る。
【作り方】（苺大福）
［中身を作る］
（1）ボウルに生クリームと砂糖を入れ、ピンとツノが立つくらいに泡立てる。ラップの中央に丸くクリームを絞り、苺をのせ、苺の上にもクリームを絞る。これを全部で4つ作る。
（2）ラップを丸めてクリームで苺を包み、冷凍庫で冷やし固める。
［大福生地を作る］
（3）ボウルに白玉粉、砂糖を入れて泡立て器でよく混ぜ、水を加えてさらさらになるまで合わせる。
（4）ラップをして電子レンジで2分加熱する。泡立て器でほぐし、なじむまでよく混ぜる。
（5）ラップをしてさらに1分加熱し、ゴムベラでよくこねる。
＊びよーんと伸びるまで
（6）粗熱が取れたら打ち粉をふった台にのせ、表面にも打ち粉をふって手や麺棒で5mm厚の四角にのばし、4等分に切る。
［仕上げる］
（7）（2）を大福生地で包み、形を整える。
＊すぐに食べないならラップをして冷蔵庫へ
■バニラアイスでアイス大福も
【作り方】（アイス大福）
［中身・大福生地を作る］
（1）アイスクリームを大きめのスプーンですくってラップで包む。これを全部で4つ作り、冷凍庫で冷やし固める。大福生地は「苺大福」の（3）〜（6）と同様。
［仕上げる］
（2）（1）のアイスクリームを大福生地で包み、形を整える。ラップをして冷凍庫で30分以上冷やし固める。
◆注意点
・材料は「g（グラム）」表記しています。水、牛乳、生クリームは1g ＝ 1ml として計算してOK です。
・電子レンジの加熱時間は出力600W のものを使用したときの目安です。500W の場合は、1.2倍を目安に、こまめに様子を見ながら加減してください。
◆著者／emi sweets
製菓学校卒業後にパティシエとして勤務し、出産後は飲食店に勤めながら調理師免許を取得。現在は3人姉妹の子育てをしながら、現役パティシエとして活躍している。初心者でも失敗しない、材料も工程もシンプルでコスパのよいおやつレシピをYouTube で発信中。
著＝emi sweets／『材料・手間は最小限。すぐ作れて、ちょっとときめく なんとかなるおやつ』