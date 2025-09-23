『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』DVDリリース決定！本日からデジタル配信開始

マーベル・スタジオによる『ファンタスティック４』の第1作であり、日本でも今夏に大ヒットしたドラマチック・アクション超大作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』を、2025年12月10日にブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイセットで発売する。本日よりデジタル配信も開始（購入／レンタル）。

『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』に予習は必要？見る前に知っておきたいこと 本日7月25日（金）より日米同時公開となるマーベル・スタジオ … 『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』に予習は必要？見る前に知っておきたいこと

『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』がDVDリリース！

今年7月に日米同時公開されるやいなや、全世界でのオープニング興収2億1,800万ドル（約322億6,400万円）という大ヒットを記録し、公開週末の世界興収ランキングで堂々の第1位を獲得した。MCU作品として37作連続で全米初登場No.1という驚異的な記録も達成。さらに、日本でも公開3日間で興収3.5億円超、観客動員数20万人超を記録し、洋画作品で興収No.1を達成するなど、名実ともに今夏の大きな話題となった。

物語の主人公は、宇宙探査実験中に“宇宙線”を浴びた4人。異なる個性と特殊能力を持ち、ゆるぎない家族の絆で“最強”を超えた唯一無二のこのヒーロー・チームの前に、地球滅亡の危機が迫る。原作コミックのクラシックな雰囲気を再現し、1960年代風のレトロフューチャーな独特の世界観の中、世界の唯一のヒーローでありながらも、一人の人間として葛藤しながら未曽有の危機と最強の敵に挑む彼らの姿を描いたドラマチック・アクション超大作だ。

今回発売されるブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイセット、そしてデジタル配信（購入）には、この最強の4人の家族に迫る「新しい家族の誕生」、60年代風のレトロな世界観を表現した「レトロフューチャーな世界」、魅力的なヴィランの秘密を紐解く「宇宙からのヴィランと地底の仲間」、撮影現場の楽しい雰囲気が伝わる「NGシーン集」、惜しくも本編には採用されなかった「未公開シーン」など、数々の貴重なボーナス・コンテンツを収録しており、本編と一緒に楽しむことができる。

また、本日（9月23日）のデジタル配信開始（購入／レンタル）を記念し、本編から約8分の無料プレビューを公開！

ファンタスティック４結成4周年の「特別番組」では、夫婦と姉弟、その友人からなる4人の宇宙飛行士が、宇宙探査実験中に宇宙嵐に遭遇しヒーローへと変貌していく経緯が描かれる。4人はそれぞれの能力を発揮して数々の敵を撃退し、市民からの支持を集めていく。一方で、打って変わって生活感にあふれた家庭的なシーンでは、レトロフューチャーなデザインの部屋で夕食のテーブルにつく彼らがいる。少し様子のおかしいリードとスーの二人だが、果たして、二人が話した衝撃の内容とは…!? 物語の始まりを描く貴重な映像だ。

2025年は『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニューワールド』を皮切りに、GWには『サンダーボルツ⋆』、そして『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』とまさに“マーベル・イヤー”。

そして、2026年12月18日には『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』が日米同時公開、さらに『Avengers: Secret Wars（原題）』（27年12月17日全米公開）など、マーベル・スタジオの超大作の公開が続く今、「アベンジャーズ」新章に繋がる最重要作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』を、ぜひブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイセット、デジタル配信（購入／レンタル）で楽しんでほしい。

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.