『ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』シーズン7、日本初放送！愛犬と一緒に鑑賞できる試写会を開催

11月1日（ワンワンワン）の「犬の日」にちなみ、日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」では、犬が活躍するアクションドラマを11月に特集放送。その企画のひとつとして、刑事とシェパード犬のコンビが事件を解決するカナダの大ヒットポリスアクションドラマ『ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』の最新シーズンのシーズン7を、11月3日（月・祝）に独占日本初放送。

さらに、この記念企画として、10月23日（木）にシーズン7第1話の限定試写会を開催。試写会では、愛犬と一緒に鑑賞できる特別な体験をご提供。またイベントでは、ペットを専門に撮影する写真家“ペトグラファー”の第一人者、小川晃代氏によるトークショー＆撮影ミニレッスンも実施予定。愛犬の素敵な写真を撮影するアドバイスが得られる内容となっている。

『ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』概要



『ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』は、1994年にオーストリアで放送を開始し、30年以上愛され続ける『レックス〜ウィーン警察シェパード犬刑事』を基にしたカナダリメイク版。現在、世界120以上の地域で放送されているグローバルヒット作。賢く勇敢、そして愛嬌たっぷりのシェパード犬レックスが活躍する本作は、愛犬家からも高い支持を得ている。

ぜひ、この機会にレックスの魅力を体感しよう。

シーズン7独占日本初放送記念 特別先行試写会＆ミニトークショー



開催日時：10月23日（木）15時受付 15時30分スタート *17時頃 終了予定

内容：「ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事」シーズン7・第1話（字幕版）先行試写

ペットフォトグラファー小川様による特別トークショー＆撮影ミニレッスン

場所：AHBASE（東京・両国）

ゲスト登壇者：ペットフォトグラファー 小川晃代様

募集人数：15〜20名様*愛犬ご同伴の方は1匹までご一緒に参加可能。

応募期間：9月18日（木）〜10月2日（木）

応募ページ：https://www.axn.co.jp/pickup/13gu56umticq2zl3.html

*詳しい応募条件は、上記ページにてご確認ください。

＜ゲスト＞ 小川晃代（おがわあきよ）

今までに2万頭以上のペットを撮影したペトグラファーの第一人者。トリマーの資格を持ち、ペットに負担をかけない撮影に定評がある。TV、ラジオ、CM出演や著書も多数。東京都世田谷区でペット専門スタジオ「アニマルラグーンSTUDIO」を運営する。

＜会場＞ AHBASE

愛犬と一緒でも、犬を飼っていない方も利用可能なドッグパーク。

公式サイト：https://ah-base.com/



【番組情報】

ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事（シーズン7・全8話）

字幕版：11/3（月・祝）午前10:00から全8話一挙放送

刑事とシェパード犬のコンビが事件を解決するカナダの大ヒットポリス・アクション、最新シーズンを独占日本初放送。ハドソン＆レックスの強力な絆に加え、ジェシー、サラ、ジョーといったおなじみメンバーが集結した最強チームの連携で様々な難事件を解決していく！シーズン7では、事件を目撃したレックスが一人で解決に乗り出すエピソードも！

