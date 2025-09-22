Netflix話題の3作品が劇場公開決定！ 公開日やキャスト情報を一挙解禁！

この度、Netflix映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』、『フランケンシュタイン』、『ジェイ・ケリー』の3作品が、Netflixでの独占配信に先駆けて一部劇場にて先行公開されることが決定した。

『ペーパー・ハウス』クリエイターの新作、富裕層を皮肉った『ビリオネアズ・シェルター』の魅力 Netflixのスペイン発クライムドラマ『ペーパー・ハウス』 … 『ペーパー・ハウス』クリエイターの新作、富裕層を皮肉った『ビリオネアズ・シェルター』の魅力

衝撃の政治スリラー！キャスリン・ビグロー監督8年ぶりの最新作『ハウス・オブ・ダイナマイト』



キャスリン・ビグロー監督が『デトロイト』以来、8年ぶりにメガホンを取った政治スリラー『ハウス・オブ・ダイナマイト』。監督は、『ハート・ロッカー』で女性として史上初のアカデミー監督賞を受賞した名匠だ。脚本は『ジャッキー／ファーストレディ 最後の使命』のノア・オッペンハイムが務める。

物語は、出所不明のミサイルが米国に向けて発射されたことから始まる。一刻を争う事態のなか、誰が発射したのか、そしてどう対応すべきか。政府関係者たちの時間との闘いが描かれる。

主演は、『ビースト・オブ・ノー・ネーション』やドラマシリーズ『刑事ジョン・ルーサー』で受賞歴のあるイドリス・エルバ。そして、大佐役には『ミッション:インポッシブル』シリーズでおなじみのレベッカ・ファーガソンが扮する。

『ハウス・オブ・ダイナマイト』は、10月10日（金）より劇場公開、Netflixでは10月24日（金）より独占配信。

作品概要

監督：キャスリン・ビグロー

脚本：ノア・オッペンハイム

出演：イドリス・エルバ、レベッカ・ファーガソン、ガブリエル・バッソ、ジャレッド・ハリス、トレイシー・レッツ、アンソニー・ラモス、モーゼス・イングラム、ジョナ・ハウアー＝キング、グレタ・リー、ジェイソン・クラーク

ギレルモ・デル・トロ監督が挑む怪奇文学の傑作『フランケンシュタイン』

アカデミー賞受賞監督ギレルモ・デル・トロが、メアリー・シェリーの不朽の名作を映像化した『フランケンシュタイン』。『シェイプ・オブ・ウォーター』や『パンズ・ラビリンス』など、独創的な世界観で知られるデル・トロが、生と死、そして人間としての存在意義を問う壮大なドラマを紡ぎ出す。

天才だが傲慢な科学者ヴィクター・フランケンシュタインが、禁断の実験によって生み出したのは怪物だった。やがて、ヴィクターと悲劇を背負った怪物は破滅への道をたどることに…。

科学者ヴィクターを演じるのは、ゴールデングローブ賞受賞俳優のオスカー・アイザック（『ある結婚の風景』）。そして、彼が生み出した怪物を、英国アカデミー賞ノミネート俳優のジェイコブ・エロルディ（『奥のほそ道 -ある日本軍捕虜の記憶-』）が演じる。

『フランケンシュタイン』は、10月24日（金）より劇場公開、Netflixでは11月7日（金）より独占配信。

作品概要

監督・脚本：ギレルモ・デル・トロ

出演：オスカー・アイザック、ジェイコブ・エロルディ、ミア・ゴス、フェリックス・カメラー、チャールズ・ダンス、クリストフ・ヴァルツ

ジョージ・クルーニー＆アダム・サンドラー共演！ノア・バームバック監督の最新作『ジェイ・ケリー』

『マリッジ・ストーリー』や『イカとクジラ』など、心揺さぶる人間ドラマで知られるノア・バームバック監督の最新作は、ハリウッドの表舞台を描くコメディドラマ。

有名な映画俳優ジェイ・ケリー（ジョージ・クルーニー）と、彼に献身的なマネージャーのロン（アダム・サンドラー）が、ヨーロッパを巡る旅に出る。この慌ただしい旅路は、思いがけずそれぞれの人生を振り返る奥深いものとなる。道中、彼らは自らが下してきた数々の決断、大切な人たちとの関係、そして残していく遺産と向き合うことになる。

映画業界で活躍する主人公の苦悩をユーモアを交えて描き出す本作は、バームバック監督ならではの魅力に溢れている。

『ジェイ・ケリー』は、11月21日（金）より劇場公開、Netflixでは12月5日（金）より独占配信。

作品概要

監督・脚本：ノア・バームバック

脚本：ノア・バームバック、エミリー・モーティマー

出演：ジョージ・クルーニー、アダム・サンドラー、ローラ・ダーン、ビリー・クラダップ、ライリー・キーオ、グレイス・エドワーズ、ステイシー・キーチ、ジム・ブロードベント、パトリック・ウィルソン、グレタ・ガーウィグ

公式サイト： https://www.cinemalineup2025.jp

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.