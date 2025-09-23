Image: Lifehacker US

Lifehacker 2025年9月10日掲載の記事より転載

OpenAIがChatGPTの有料プランに追加する新機能は、いずれ無料版にも降りてくるもの。そして、今年特に役立つ新機能の一つ「プロジェクト」機能が、ついに無料ユーザーにも開放されました。

この機能、例えるなら複数のチャットをひとまとめにできる「仕切られた空間」。研究プロジェクト、旅行計画、クリエイティブなブレインストーミングなど、使い方はあなた次第です。

うれしいアップデート内容＆使い方

OpenAIは「プロジェクト」機能の一般公開に加え、いくつかのカスタマイズオプションを追加し、プロジェクトごとにアップロードできるファイル数も増やしました。

無料ユーザー： 5ファイルまでPlusユーザー： 25ファイルまでより高額なプランのユーザー： 40ファイルまで 無料ユーザー： 5ファイルまでPlusユーザー： 25ファイルまでより高額なプランのユーザー： 40ファイルまで

この機能は現在、ウェブ版と Android版で利用でき、 iOS版でも今後数日のうちに順次展開される予定です。

超簡単！はじめるステップ

「プロジェクト」は、ウェブ版でもモバイル版でも、左側のナビゲーションパネルから見つけられます。

プロジェクトを開きたいときは、目的のプロジェクトをクリックまたはタップ。新しくつくりたい場合は、「新しいプロジェクト」を選択します。

プロジェクト作成手順 プロジェクトに名前をつける（提案された候補から選んでもOK）。必要に応じて、絵文字や色を割り当てる（プロジェクトが増えたときに一目で判別しやすくなる）。 プロジェクトに名前をつける（提案された候補から選んでもOK）。必要に応じて、絵文字や色を割り当てる（プロジェクトが増えたときに一目で判別しやすくなる）。

もう1つのカスタマイズオプションは、「メモリー機能」の設定です。

ChatGPTは、ユーザーが同じことを繰り返さなくて済むように、これまでの会話内容を記憶できます。

この機能はオフにすることもできますが、さらに細かく設定することも可能です。プロジェクト内のチャット履歴をそのプロジェクト内にとどめておくか、ほかのチャットと共有するかを選べます。

注意点として、この設定は後から変更できないので、慎重に選びましょう。

プロジェクトに特化した指示を設定する

ChatGPTの「プロジェクト」機能は、とても直感的に使えます。左側のナビゲーションパネルからいつでもアクセス可能です。

私は個人的に、特定のトピックについてオンラインでリサーチする際に（その過程で慎重に再確認しながら）、この機能が非常に役立つと感じています。ほかの雑多なチャットと会話が混ざることなく、すっきりと整理できるからです。

この機能の便利な点の1つに、プロジェクトごとに個別の指示を与えられることがあります。これは、あなたが全体で設定している一般的な指示とは別に機能します。

たとえば、プロジェクトごとに特定のトーンや回答の長さを指定したり、さらには言語を変えたりすることも可能です。

プロジェクト内で、「3点リーダー（…）」をタップまたはクリックし、「指示を編集」または「プロジェクトを編集する」を選択するだけで設定できます。

プロジェクトを自在に操る管理術

プロジェクト内の同じ「3点リーダー（…）」のメニューから、プロジェクト名、絵文字、色を編集したり、プロジェクト自体を削除したりできます（削除すると、中のチャットやファイルもすべて消えます）。

また、各チャットにも独自の「3点リーダー（…）」メニューがあり、共有、名前変更、アーカイブ、削除といった通常のオプションにアクセスできます。

「プロジェクト」を使いはじめると、各チャットの「3点リーダー（…）」メニューに便利なオプションが追加されます。

チャットを別のプロジェクトに移動したり、プロジェクトからメインの会話リストに戻したり、その逆も可能です。

著者紹介：David Nield 英国マンチェスター出身のテクノロジー・ジャーナリスト。20年以上にわたりガジェットやアプリについて執筆。彼の専門知識は、スマートフォン、ノートパソコン、ウェアラブル端末、AIなど、消費者向けテクノロジーの幅広い分野に及ぶ。

ChatGPT、実はもっと使える！生産性を10倍にする隠れた便利機能4選 | ライフハッカー・ジャパン

ChatGPTのCEOが予測する「AIに奪われる職業」とは？もはや他人事ではいられないかも | ライフハッカー・ジャパン

便利なスマウォ→「有能アシスタント」に！1万円台の「CMF Watch 3 Pro」はここまでできる【今日のライフハックツール】 | ライフハッカー・ジャパン

Image: Lifehacker US