タレントの東原亜希（42）が23日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。子育てにおける睡眠のこだわりを明かした。

東原は09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産。長女の就寝時間を聞かれると、「早いと21時半。もうヘロヘロで。くたくたでヘロヘロで起きてられないっていうのもあるけど、遅くて22時だね」と答えた。

また、睡眠は「絶対メンタルに直結してる」とも語り、「子供が小さい時に一番何がきつかったかって、自分の寝不足」と自身の体験談を紹介。子供たちを習い事や病院に送迎する理由についても「睡眠時間の確保のため」だと明かした。

さらに「いい先生とかいい病院とかっていうのを聞いたら、距離が関係なくなっちゃう人なの。だったらそこは送って行って、ベストなものを受けさせたい」とも告白。母として「早く寝かせるためには、車で宿題やらないといけないとか。どうしたら効率よくいけるかなって思って…。移動を縮められるんだったら、私が送迎しちゃうかもしれない」と考えを明かし、送迎についても「甘やかすとか、そういうのではない」と話していた。