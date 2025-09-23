ミャクミャク×麻辣湯が公式登場 麺すするビジュアル公開…「多様性を受け入れながら調和を生み出す料理」
大阪・関西万博のミャクミャクと公式コラボした麻辣湯『EXPO2025 ミャクミャク 麻辣湯 ピリ辛』（ネクスター株式会社）が、22日から販売開始され、ミャウミャウが麻辣湯をすするビジュアルが公開された。
【別ビジュアル】ミャクミャクが麻辣湯すする
「麻辣湯は、どんな食材も煮込んでおいしく仕上げる『鍋』という特性を持ち、多様性を受け入れながら調和を生み出す料理」だという。
挽きたての薬膳スパイスを30種類以上使用し、国産鶏の旨みを凝縮した淡麗鶏汁と、鹿児島産焼きあごの香り豊かな和出汁を合わせたWスープをベースに、和製薬膳ならではの深いコクと豊かな味わいを実現。「ぜひ各地の地場産品と組み合わせてお楽しみください」と呼びかける。
■『EXPO2025 ミャクミャク 麻辣湯』
価格：999円〜
内容量：1人前／スープ400グラム×1食、春雨120グラム×1食
商品ラインナップ：ピリ辛／中辛／大辛
