プロ野球選手として活躍した清原和博さんの元妻でモデルの亜希（56）が21日、Instagramを更新。前日の残り物を詰めた自分用のお弁当を披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】息子との顔出し親子ショットや手作り弁当（複数カット）

長男・正吾さん（23）、次男・勝児さん（20）と2人の息子がいる亜希。自身のSNSでは、早起きして30分で作ったという品数豊富なお弁当やカキを100個購入して、スタッフのために作ったというカキ弁当などを披露してきた。

2025年2月に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、『19年間の愛情を詰め込んだ、息子へのラスト弁当』と題した動画を公開。次男の好物だという「玉ねぎのソテー」をはじめ、焼き魚や牛肉炒めなどが詰まったお弁当を披露すると、「お疲れさまでした。最後のお弁当もとても美味しそうですね」「愛しか感じないお弁当」と多くの反響が寄せられていた。

前日の残り物を使った自分用弁当

9月21日はInstagramを更新。「最近気づけばインスタにお弁当がない！作らないから当たり前なんだけど、なんかすでに懐かしく感じる…。気づけば朝起きてやることがある幸せは、自分のためには出来ないと改めて知る。今朝はお昼からバイオリンの練習なので、頑張ってる自分に、きのうの残りものを詰めた、メインないけど全部メインとも言うちゃちゃっと弁当で朝昼兼用」とつづり、ピーマンとナスのオイスター柚子コショウ炒めや、蒸し鶏のネギあえといったおかずが入ったお弁当を公開している。

亜希の投稿にファンからは、「わぁ〜とても美味しそうです」「残りものとは思えないステキなお弁当」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）