ÊÆ¹ñ½÷»Ò¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤ÀÃåÊªÂÎ¸³¡ÖËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡À¤³¦Î¦¾å½ª¤¨¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤òËþµÊ
¥ª¥Õ»þ´Ö¤ËÆüËÜ¤òËþµÊ
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï21Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£½÷»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¯¥¢¥Í¥·¥ã¡¦¥Ð¡¼¥¯¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¶¥µ»°Ê³°¤Ç¤âÅìµþ´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£ÀõÁð»û¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿å¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÃåÊª¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤ÂÓ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¡¼¥¯¥¹¡£È±¤ÎÌÓ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆäÑ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¡£ÍëÌç¤ÎÁ°¤Ç¤âµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¯¥¹¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È6ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Ê¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÅý¤Ë¿»¤ê¡¢Îò»Ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡ª¡¡ÃåÊª¤«¤é¿ÍÎÏ¼Ö¤Þ¤Ç¡¢ÀõÁð»û¤Ç¤Î¿¿¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ï¡£Åìµþ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¡×¤È´¶·ã¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¯¥¹¤ÏÂ¾¤Ë¤âÆüËÜ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£ÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ê¡¢½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ë¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡30ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¯¥¹¤Ï2017Ç¯¡¢22Ç¯¡¢23Ç¯¤ËÂ³¤4ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
