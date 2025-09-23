筋トレのきっかけはマグロ解体ショー…？ 『ホンジャマカ』石塚英彦の「デブでも健康に生きる秘訣」

”石塚流”の健康法

みなさん、ごきげんよう。「デブ外出禁止令」が発令される暑さが続いております。日陰を選んで歩いていますか。石塚英彦です。

今回は、私なりの健康法をご紹介させていただきます。健康というのは、身体だけではなく心も含めてのものです。

まず私は、朝起きると家中の窓を開けて換気をします。新鮮な空気を家に取り入れたいからです。次に、洗面所で歯磨き。これは、よく道で看板を見かける「きぬた歯科」の院長から伺った話なのですが、口内の菌は夜に繁殖するので、一日のスタートのタイミングで口内をキレイにするのがベストということです。それまでは、「どうせ食事をするから」と食後に歯磨きをしておりました。

歯磨きが終われば、家の周りの掃除です。自分の家の前だけではなく、２軒、３軒先まで掃除します。なんとなく、目に入るゴミは片付けないと気がすまないタイプなので。あと、ご近所のみなさんから「いい人」だと思われたいというのも事実です（笑）。

その次に庭のプランターに水やり。これは、50代に入ってから始めました。それまで食べるものにしか興味のなかった私が、キレイな花を育てることの楽しさを知ったのです。人でも花でも、私は何かを育てる楽しさに幸せを感じます。ですから、鉢植えに入れられた花を買うのではなく種から育てています。芽が出て、茎が伸び、蕾が出てきて、花開く。タレントを育てる芸能事務所の社長の気持ちがよくわかります（笑）。

そして空を見ながらストレッチ。関節を回し、筋を伸ばします。ケガの予防にもなりますし、血流も良くなる気がします。外でストレッチをしているので、道行く小学生と朝の挨拶を交わしたり、名前のわからない鳥を見たり、エクレアに似ている雲を見つけたりできて楽しいものです。40代までは知らなかった喜びを、今になって味わっています。

時間があれば、１日おきに筋トレとウォーキングもしています。筋トレでは、トレーニングをする前に飲むプロテインが「まいうー」です。チョコ味の粉に牛乳を加え、シェイクして飲む。もしかしたら、これを飲みたくて筋トレをしているのかもしれません。

筋トレを始めたワケ

そもそも、なぜ筋トレをしているのか。あれは、10年以上前にテレビのロケで「マグロの解体ショー」を取材した時のことでした。重さ80kgのマグロを一人で持ち上げられなかったことで、心に火がついたのです。

「自分が食べたいものを、自分で持ち上げることができないなんて」。そう思った私は次の日から筋トレを始め、今ではベンチプレスで80kgを上げられるようになりました。ただ、よく考えてみたら、市場でさえマグロを腕で抱えることはあっても、下から持ち上げることってないんですよね……。

続いてウォーキングです。私の場合、ウォーキングというより散歩に近いです。家の周りを30分ぐらい歩きます。ウォーキングのコースには苦手な上り坂も取り入れています。神社もあるので、スウェットのポケットに小銭を入れて参拝もさせていただいております。

ウォーキング中の私は、近所の主婦が「救急車呼びますか」と心配するほど汗をかいています。帰宅して水を浴びれば、スッキリとした一日が始まります。

みなさんもご自分に合った方法で身体と心をスッキリさせ、素敵な一日をお過ごしください。

『FRIDAY』2025年9月26日号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している