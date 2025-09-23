「大人可愛くて一目惚れ！」【ユニクロ】甘すぎずちょうどいい♡「柄スカート」

いよいよ本格的な秋モード。とはいえ、日中は気温が高い日もあり、しばらくはワンツーコーデがベースになりそう。そんな時のシャレ見えを目指すなら「柄スカート」が一押し。今すぐはけるアイテムをリサーチしたところ、お手頃価格になった柄スカートを【ユニクロ】で発見！ 軽やかな素材感ながら、秋コーデにマッチする色柄で大人可愛いデザインです。ユニクロアイテムを愛用しているftnアイコンの着こなしとともに、その魅力をご紹介。

柄もシルエットも上品な大人スカート

【ユニクロ】「シフォンティアードスカート」\2,990（税込・セール価格）

シックなボタニカル柄が上品なティアードスカート。ウエストまわりには細めのプリーツが入ってたり、シフォン素材の軽やかな揺れ感楽しめたりと、コーデに女性らしいエッセンスを加えてくれそうです。カジュアルなTシャツやニットと合わせるだけで、上品な着こなしに格上げできるかも。

シンプルなのにサマ見えする大人コーデ

こちらは色違いのネイビーを着用した、大人カジュアルコーデ。歩くたびにふんわりと広がるシルエットは、シンプルなトップスを合わせるだけでも華やかな雰囲気です。サンダルで抜け感を出せば、より軽やかな印象に。秋口はパンプスやブーツを合わせてもマッチしそうです。週6でユニクロアイテムを着ているという@shocogram__さんは「小花柄ではなく葉っぱのようなボタニカル柄なのも、甘すぎるのが苦手な私にはツボなポイント」「大人可愛くて一目惚れ」と絶賛！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M