FRUITS ZIPPER真中まな、X検索候補にクレーム？「私生まれ変わったんですよ！」
【モデルプレス＝2025/09/23】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣と真中まなが22日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。真中がエゴサーチした際の驚きの結果について語った。
【写真】FRUITS ZIPPER真中まな、抜群スタイル際立つ
この日トークの途中で「全然関係ないんだけどさ、クレーム1個いいですか?」と口を開いた真中。「X（旧Twitter）でね、私結構エゴサーチするんですけど、 真中まなって入れると『カビ』って検索候補出てくるんですけど…」と口にした。真中は「それは本当に、ここのリスナーさんにクレームとして入れたい」と不満を言ったものの、櫻井からはすぐに「いやいやいやいや…」とツッコミが。真中は以前の放送回で、使った食器などを洗うのが面倒で水につけて放置したところ、カビが生えてしまったという逸話を披露。そのため櫻井からサラリと「でもカビ、生やしてるでしょ？」と言われてしまった。
真中は「いや、もう今生やしてないよ！」とこの日は即座に否定。「当時は生やしてたんけど。ま、過去はある、実績はある」ものの現在はカビ状態になっていないと主張し、疑う櫻井に「今は綺麗。本当！だってもう自炊もしないし。プロテインのシェーカーはなんか家にいっぱいあるから溜めといたら、ママが来たタイミングで洗ってもらえるし」と絶妙な理由とともに説明。櫻井から使ったシェーカーを溜めておくとまたカビてしまうのではと質問されるも「ママと最近会ってるから！」と母親がまめに洗ってくれ、自分もすすいでいるためカビは生えないと熱弁した。真中は「さっき調べたらみんながすごいポジティブなこととか色々多分発信してくれたおかげで、検索候補何も出てこなくなってた」と安心した様子で付け加え、最近意識高いからね、私生まれ変わったんですよ！」と誇らしげに口にしていた。
ネットでは真中のこの発言を受け「まなふぃー（真中の愛称）えらい！」「まなふぃー、カビからの卒業回」などと反響が多く書き込まれていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
