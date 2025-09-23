優希美青、オフショルワンピで胸元披露 BBQ満喫ショットに「上品」「理想のスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/09/23】女優の優希美青が22日、自身のInstagramを更新。オフショルダーワンピース姿でバーベキューを楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ちはやふる」女優、大胆胸元のぞくオフショルワンピ姿
優希は肉と犬の絵文字を添えて写真を投稿。黒いオフショルダーワンピースで美しい肩のラインを披露しながら、アウトドアでのバーベキューを満喫する様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「オフショル似合いすぎ」「上品」「理想のスタイル」「女神級」といったコメントが寄せられている。
優希は、2018年公開の「ちはやふる −結び−」で花野菫を演じ、話題に。10年後が描かれた日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」でも続投し、注目を集めた。（modelpress編集部）

◆優希美青、BBQでオフショルワンピ姿披露
