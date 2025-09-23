国産シャインマスカット果汁を使用！！ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」
株式会社ブルボンは、国産シャインマスカット果汁を使用した「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」を2025年9月23日(火)に発売しました。
シャインマスカットのみずみずしい甘さとホワイトソーダのまろやかさが楽しめる、爽やかな味わいのグミです。
ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」
価格：オープンプライス
発売日：2025年9月23日(火)
内容量：47g
販売場所：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
賞味期限：9カ月
国産シャインマスカット果汁を使い、ホワイトソーダのテイストに仕立てたフェットチーネグミが新登場！
シャインマスカット果汁のみずみずしい甘さと、ホワイトソーダのまろやかなおいしさの組み合わせが絶妙です。
フェットチーネグミ特有の“弾む噛みごこち”とともに楽しめます。
フェットチーネグミについて
2010年11月に発売され、2025年で15周年を迎えるブルボンを代表するグミです。
イタリアンパスタ“フェットチーネ”のような形状で、少し硬めの“アルデンテな弾む噛みごこち”が人気を集めています。
これまでに90品以上が発売されている人気シリーズです。
シリーズ商品
「フェットチーネグミイタリアングレープ味」
「フェットチーネグミイタリアンレモン味」
「フェットチーネグミコーラ味」
「フェットチーネグミソーダ味」
人気の定番フレーバーも好評販売中です。
国産シャインマスカットの爽やかな香りとホワイトソーダの優しい甘さがマッチした新フレーバー。
勉強や仕事の合間のリフレッシュにもぴったりです。
ブルボンから発売された「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」の紹介でした。
