株式会社ブルボンは、国産シャインマスカット果汁を使用した「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」を2025年9月23日(火)に発売しました。

シャインマスカットのみずみずしい甘さとホワイトソーダのまろやかさが楽しめる、爽やかな味わいのグミです。

ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」

価格：オープンプライス

発売日：2025年9月23日(火)

内容量：47g

販売場所：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

賞味期限：9カ月

国産シャインマスカット果汁を使い、ホワイトソーダのテイストに仕立てたフェットチーネグミが新登場！

シャインマスカット果汁のみずみずしい甘さと、ホワイトソーダのまろやかなおいしさの組み合わせが絶妙です。

フェットチーネグミ特有の“弾む噛みごこち”とともに楽しめます。

フェットチーネグミについて

2010年11月に発売され、2025年で15周年を迎えるブルボンを代表するグミです。

イタリアンパスタ“フェットチーネ”のような形状で、少し硬めの“アルデンテな弾む噛みごこち”が人気を集めています。

これまでに90品以上が発売されている人気シリーズです。

シリーズ商品

「フェットチーネグミイタリアングレープ味」

「フェットチーネグミイタリアンレモン味」

「フェットチーネグミコーラ味」

「フェットチーネグミソーダ味」

人気の定番フレーバーも好評販売中です。

国産シャインマスカットの爽やかな香りとホワイトソーダの優しい甘さがマッチした新フレーバー。

勉強や仕事の合間のリフレッシュにもぴったりです。

ブルボンから発売された「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 国産シャインマスカット果汁を使用！！ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」 appeared first on Dtimes.