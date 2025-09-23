２０２１年２月にＴＢＳアナウンサーを退社したモデルの笹川友里が雰囲気ガラリな姿を見せた。

現在はファッション誌「ＶＥＲＹ」などでモデルを務める笹川。２３日までにインスタグラムを更新し「月曜日が一番疲れている間違えなく 土日を満足させるの至難の業。この土日も代々木公園でサイクリング、世界陸上、お友達の家と盛り沢山でした」と２児の母としての思いを投稿。

「それにしても、ワーパパももちろん大変だけど、ワーママやること多すぎ。日本のワーママ大変だなと本当に思う。専業で子育てと１００％向き合ってる方も心の底からリスペクトしているが！とかいいつつ帰れば可愛い子供達に癒されて充電完了しちゃうんですけどね。本当にぐったりくる時ぐったりきますよね」などとつづり、自撮りをアップした。

前髪を下ろした無造作なヘア、太眉でアナウンサー時代とは別人のよう。フォロワーは「いつもと目元が違う雰囲気」「素敵すぎ」「憧れます」などの声を寄せた。

笹川アナは、２０１３年にＴＢＳに入社し制作局に配属。「美人すぎるＡＤ」と話題になり、１４年４月からアナウンス部に異動した。１７年１２月にフェンシング五輪メダリストの太田雄貴氏と結婚し、１９年６月に第１子女児を出産。２１年２月に退社し、２３年１２月２５日に第２子の誕生を報告した。