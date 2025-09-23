『NHKアカデミア』第50回の講師は原田尚美氏 第66次南極地域観測隊隊長で初の女性隊長
誰もがあこがれる各界のトップランナーたちが講師となり、“今こそ共有したい”をテーマに語りつくす講座番組『NHKアカデミア』。第50回の原田尚美氏（第66次南極地域観測隊隊長）のオンライン公開収録の参加者の募集が開始された。
【画像】『NHKアカデミア』第50回の講師は原田尚美氏 第66次南極地域観測隊隊長で初の女性隊長
女性初の隊長として、昨年12月から今年4月にかけての第66次南極地域観測隊を率いた原田氏。男性がまだ多い観測隊で、専門分野の異なるメンバーをまとめるために、対話を繰り返し互いが尊重しあえるチームづくりを目指したという。
過酷な雪山訓練、膨大な計画と準備、トラブル続出の実地観測。チームは課題をどう乗り越え、何を得たのか？そして原田氏自身は、研究者として南極の生態系をどう見たのか？「挑戦は若者だけの専売特許ではない」が持論の研究者が、“クールで熱い”メッセージを届ける。原田氏に直接質問できるコーナーもある。
日時は11月1日。受付（接続開始）は午後4時30分で、開演は午後5時から。終演予定は午後7時となっている。観覧申し込みは、NHKサイトの専用申し込みフォームから。締め切りは、10月15日まで。
■原田尚美氏（第66次南極地域観測隊隊長）
1967年生まれ。東京大学大気海洋研究所教授。専門は生物地球化学、古海洋学。大学院生の時に観測隊に初参加し、2018年には副隊長。今回で3回目の南極行きとなった。
