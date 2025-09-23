俳優・川崎麻世（62）の妻で料理研究家の川崎花音さん（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。麻世と2人の母との家族ショットを披露した。

「週末は、枚方で花火大会があったので…母とコハクのお手伝いに行ってきました」と自身の母と麻世の実家の喫茶店を訪れたと回顧。

「結婚式以来、久しぶりに集まった家族。親戚もお手伝いに来てくれて、みんなでワイワイ楽しくお仕事 忙しい中でも笑顔溢れる時間となりました」と記し、、店内での自身と麻世、それぞれの母との4ショットなどをアップした。

「一緒にお仕事して、一緒にご飯を食べて、川の字で寝て…母達は一緒にタバコを吸う（笑）何気ない光景が、とてもキラキラしているように感じて…とてもココロが温かくなりました 母とお母さんが並んで歩いて、2人で花音と呼んでくれること。とってもとっても幸せです」とつづると、「お母さんが2人。考えたら、贅沢だな（笑）みんながこうして、ずーっと笑っていられますように」と締めくくった。

花音さんの投稿に、フォロワーからは「素敵なご家族の集合写真」「お母様しあわせそうでなによりです」「ほっこり」といった反響が寄せられている。