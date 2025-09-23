有村架純＆福山雅治、生マジック披露「請求は追いショーマンで」
歌手・俳優の福山雅治（56）、俳優の有村架純（32）が23日、都内で行われた映画『ブラック・ショーマン』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。生マジックを披露した。
【写真】生披露！コインマジックで会場を沸かせた福山雅治
本作は、東野圭吾氏による小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫）が原作。元マジシャンの主人公・神尾武史を福山、武史の姪であり、実父が何者かに殺された神尾真世を福山が演じる。
イベントでは、有村がマジックを披露することに。MCに「自信あるんですか？」と問われると、「はい！もう！」と即答した有村。福山は「これまでさんざんマジックの映画だといって、相当ハードルがあがった中で何をやるんだ」と期待を寄せた。
すると、シルバーの器が登場。有村が蓋を締め、「It's show time」とマジックを披露すると、赤いバラが現れた。有村はバラを福山にプレゼントし、ドヤ顔をしていた。
さらに、福山は「大ヒットなのでやりましょう」と切り出し、コインロールやリテンションバニッシュと呼ばれる手品を披露。「生マジックの請求は追いショーマンでよろしくおねがいします」と伝えると、大歓声が送られた。
本作は、12日に公開され、きのう22日までの公開11日間で観客動員数96.5万人、興行収入13.3億円を突破した。
舞台あいさつには、田中亮監督も登壇した。
