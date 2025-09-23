約1ヶ月入院していたママさんが、大型犬2匹のいるお家に帰って来たら…？愛にあふれた再会シーンが感動を呼び、投稿には「涙が出た」「なんて素敵な家族」「こちらまで嬉しくなります！」といった声が寄せられています。

【動画：１ヶ月ぶりに入院から帰宅したママ→いつもは塩対応な大型犬が、玄関で…】

入院していたママさんが帰って来たら…

Instagramアカウント「masuo.gram」に投稿されたのは、入院していたママさんが約1ヶ月ぶりに帰って来て、スタンダードプードルの「ますお」君＆「まるお」君と再会した時の様子です。

いつもますお君が塩対応ということもあって、「忘れられてないかな…」と不安を感じながら帰宅したママさん。ドキドキしながら玄関のドアを開けてみると…？

なんとますお君が玄関にいて、ママさんを待ち構えていたとか！普段はそっけない態度を取っていても、 やはり久しぶりにママさんに会えるとなると「1秒でも早く顔が見たい」という気持ちになったのでしょう。

大型犬2匹との感動の再会！

さっそくますお君のお顔を撫でて、「ただいま」の挨拶をするママさん。するとますお君はママさんの体に手をかけて二本足で立ち、「おかえり！」と伝えてくれたそう。そして2人が再会の喜びを分かち合っているうちに、まるお君もママさんの帰宅に気づいてやってきたとか。

そして今度はますお君とまるお君が同時にママさんにぎゅっと抱きつき、2匹揃って熱烈歓迎！愛を感じる再会シーンは、涙が出るほど感動的です。

一緒にいられる幸せを実感

ママさんが靴を脱いでお家に入ってからも、ますお君とまるお君は「もっと撫でて！」と飛びついてアピールしたり、「ずっと待ってたんだよ～」とばかりにまとわりついたりして大はしゃぎ。嬉しそうに甘える姿から、会えない間もママさんのことを想い続けていたことが伝わってきます。

2匹に再会した瞬間には思わず涙が出てしまったというママさんですが、わちゃわちゃ触れ合っているうちに自然と笑顔に。そして2匹と一緒にいられるだけで幸せだと、改めて実感したそうですよ。

この投稿には「めちゃくちゃ泣いた」「凄いうれしそう」「ずっと待ってたってわかる」「2匹にいっぱい癒されてくださいね」といったコメントが寄せられ、ママさんと2匹の絆が多くの人の心を温めてくれることとなりました。

ますお君＆まるお君の可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「masuo.gram」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「masuo.gram」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。