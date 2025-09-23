FRUITS ZIPPER櫻井優衣“憧れの雑誌”専属モデル加入に喜び「まさか自分が」
【モデルプレス＝2025/09/23】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣と真中まなが22日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。櫻井が、雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルになったことについて、喜びを語った。
【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣「Ray」単独表紙で新たな一面
この日の放送で櫻井は「私、櫻井優衣。ファッション誌『Ray』の専属モデルになりました」と改めて報告。真中から「『Ray』と言えばね、優衣ちゃんが大好きな…」と言われた櫻井は「鈴木愛理さんが専属モデルをされていたすごく大好きな雑誌」と、歌手で女優の鈴木愛理ファンだと口に。さらに櫻井は「本当に学生の頃とかも見て、憧れの雑誌っていう感じだったので。まさか自分が載るなんてっていう」と嬉しさと同時に驚きを隠せない様子で「あんまり自覚もないままいる」とも告白した。
真中から「専属モデルってことは、毎号毎号いるってこと？」と聞かれると「はい！」「嬉しい〜！」と喜んだ櫻井。真中は「おすずに続け〜！嬉しい！」と雑誌「ViVi」（講談社）の専属モデルである鎮西寿々歌の名前をあげ、櫻井へエールを送っていた。（modelpress編集部）
