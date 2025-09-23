ÂæÉ÷¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬ÈïºÒ¡ÄÂç²È¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤ÈÂ»³²Çå½þ¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ëÂÐºö¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜÎóÅç¤ò½±¤¦Âç·¿ÂæÉ÷¤ä¹ë±«¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖÁÛÄê³°¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬ÂæÉ÷¤ÇÈïºÒ¤·¡¢Æþµï¼Ô¤«¤é¡Ö±«Ï³¤ê¤ò¤¹¤°Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÉô²°¤¬»È¤¨¤Ê¤¤Ê¬¤Î²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎÙ¿Í¤«¤é¡Ö²°º¬¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¼Ö¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£Âç²È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤ª¤è¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥¢¥¯¥í¥Ô¡¼¥¹ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤Îº´¡¹ÌÚ°ìÉ×ÊÛ¸î»Î¤¬¡¢ÂæÉ÷ÈïºÒ»þ¡¢Âç²È¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤È¡¢ÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷ÈïºÒ»þ¡¢Âç²È¤Î¡ÖÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¡×¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¡©
¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÂÂß¿Í¤Ç¤¢¤ëÂç²È¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¡¢Æþµï¼Ô¤äÂè»°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ç¤Ë3¤Ä¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤º¤Ä³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¡¥¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Îµï¼¼¤¬²õ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÄÂÂß¿Í¤Î½¤Á¶µÁÌ³¡ÊÌ±Ë¡606¾ò¡Ë
¢£²õ¤ì¤¿²Õ½ê¤òÂ®¤ä¤«¤ËÄ¾¤¹ÀÕÇ¤
ÄÂÂß¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÂßÊª¤ò»ÈÍÑ¼ý±×¤ËÅ¬¤·¤¿¾õÂÖ¤ËÊÝ¤ÄµÁÌ³¡Ê½¤Á¶µÁÌ³¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Îµï¼¼¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿¡¢±«Ï³¤ê¤¬¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÂÂß¿Í¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ò½¤Á¶¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£Æþµï¼Ô¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¼«Á³ºÒ³²¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎµÁÌ³¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£½¤Á¶¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸å½Ò¤¹¤ëÄÂÎÁ¸º³Û¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æþµï¼Ô¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
2¡¥¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Îµï¼¼¤¬°ìÉô»ÈÍÑÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÄÂÎÁ¸º³Û¡ÊÌ±Ë¡611¾ò¡Ë
¢£»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÈÄÂ¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë
2020Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµÌ±Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÂÂßÊª¤Î°ìÉô¤¬ÌÇ¼º¤½¤ÎÂ¾¤Î»öÍ³¤Ë¤è¤ê»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Î³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÄÂÎÁ¤Ï¡ÖÀÁµá¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÅöÁ³¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±«Ï³¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô²°¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸º³Û³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Î¶¨µÄ¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÄÂÂß½»Âð´ÉÍý¶¨²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂß¼¼¡¦ÀßÈ÷¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ëÄÂÎÁ¸º³Û¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±«Ï³¤ê¤Ë¤è¤ëÍøÍÑÀ©¸Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ5%¡Á50%¤Î¸º³Û³ä¹ç¤ÎÌÜ°Â¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê´ð½à¤È¤·¤Æ¸ò¾Ä¤ÎºÝ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²°º¬Åù¤¬Èô¤ó¤ÇÂè»°¼Ô¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÎÅÚÃÏ¹©ºîÊªÀÕÇ¤¡ÊÌ±Ë¡717¾ò¡Ë
¢£Èô»¶Êª¤ÇÎÙ¿Í¤äÄÌ¹Ô¿Í¡ÊÂè»°¼Ô¡Ë¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÎÇå½þÀÕÇ¤
ÂæÉ÷¤Î¶¯É÷¤Ç²°º¬´¤¤ä³°ÊÉ¤Î°ìÉô¤¬Èô»¶¤·¡¢ÎÙ²È¤äÄÌ¹Ô¿Í¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÅÚÃÏ¹©ºîÊªÀÕÇ¤¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÀßÃÖ¤Þ¤¿¤ÏÊÝÂ¸¤Ë¡ÖàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÄÌ¾ïÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤°ÂÁ´À¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤¬Èï³²¼Ô¤ËÂ»³²¤òÇå½þ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£ÅÚÃÏ¹©ºîÊªÀÕÇ¤¤Ï½êÍ¼Ô¡ÊÄÂÂß¿Í¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ²á¼ºÀÕÇ¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÄÌ¾ïÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ÎÂæÉ÷¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄÂÂß¿Í¤ÎÀÕÇ¤
¼«Á³ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÄÂÂß¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÈ½ÃÇ¤¬¤ï¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¡ÖÅÚÃÏ¹©ºîÊªÀÕÇ¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÛÈ½Îã¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä¶Âç·¿ÂæÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇËÂ»¤·¤¿¥¬¥é¥¹¤¬ÎÙ¤Î¼Ö¤òÂ»½ý¤µ¤»¤¿¥±¡¼¥¹¡ÊÅìµþÃÏºÛÊ¿À®25Ç¯5·î24ÆüÈ½·è¡Ë
ÂæÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÊª¤Î¥¬¥é¥¹¤¬ÇËÂ»¤·¤ÆÍî¤Á¡¢ÎÙÃÏ¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤òÂ»½ý¤µ¤»¤¿»ö°Æ¤Ç¡¢·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤¬Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤«¤É¤¦¤«¤¬Áè¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂæÉ÷¤ÏÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÄ¶Âç·¿¡×¤È¤µ¤ì¤ëÂæÉ÷¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç½êÍ¼Ô¤Ï¡ÖÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÂæÉ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¤·¤«¤·ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤ÏÂç·¿¤ò´Þ¤á¤·¤Ð¤·¤ÐÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Îµ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤ß¤Æ¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂæÉ÷¤¬½±Íè¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê³°¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢·úÊª¤Î¥¬¥é¥¹¤¬ÄÌ¾ïÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÊÝÂ¸¤ÎàìáÓ¡×¤òÇ§Äê¤·¡¢½êÍ¼Ô¤ÎÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¡¢Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½Îã¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ã±¤Ë¡Ö¼«Á³ºÒ³²¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÀÕÇ¤¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç²áµî¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷¤Îµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¤À¤±¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£·ø¼Â¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÊË¡ÅªÈ½ÃÇ¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë»öÁ°½àÈ÷¤È¶ÛµÞÂÐ±þ
¹â³Û¤ÊÂ»³²Çå½þ¤äÁÊ¾Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÂÐºö¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü¾ïÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÈÄê´üÅª¤ÊÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤Î¼Â»Ü
ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢·úÊª¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ç¤¹¡£²°º¬¤ä³°ÊÉ¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤äÎô²½¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢Äê´üÅª¤ÊÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÛ¸ÅÊª·ï¤ËÅê»ñ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë½¤Á¶ÍúÎò¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹ØÆþ¸åÂ®¤ä¤«¤ËÉ¬Í×¤Ê½¤Á¶·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£ËÉ¿å¹©»ö¤ä³°ÊÉÅÉÁõ¤Ê¤É¤ò·×²èÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢·úÊª¤Î°ÂÁ´À¤ò¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤ÊÂ»³²ÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ
²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë¡¢É÷ºÒ¡¦¿åºÒ¤Ê¤É¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÆÃÌó¤òÉÕÂÓ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤ÎÈïºÒ»þ¤Î½¤Á¶ÈñÍÑ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡Ö»ÜÀßÇå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¡×¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹â³Û¤ÊÇå½þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Æþµï¼Ô¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤È¶ÛµÞ»þ¤ÎÏ¢ÍíÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷
Ê¿»þ¤«¤éÆþµï¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ©¤Ë¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÊª¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¦Åù¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈïºÒ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÏ¢ÍíÀè¤äÂÐ±þ¥Õ¥í¡¼¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º®Íð¤òËÉ¤®¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
·ø¼Â¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÆ»¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Åª¤ÊÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢È÷¤¨¤òËüÁ´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤ÈÆþµï¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÄê¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Â¸ý Ìð
Ë¡Î§»öÌ³½êZ¡¡¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
ÊÛ¸î»Î