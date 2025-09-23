テレ東、「昭和の番組かと思った」“架空”のワイドショー『TOKYOセブンワイド』で特番アピール「これよ、これ!!」」
テレビ東京が、23日までに公式YouTubeチャンネルで投稿した「テレ東系オールスターWEEK」のスペシャルPR動画が、「昭和感」があると話題になっている。
【場面カット】”昭和アイドル感”あふれる大きなリボンを付けた冨田有紀アナ
動画では、架空のワイドショー『TOKYOセブンワイド』として、1990年代にタイムスリップした山本倖千恵アナウンサー、立川周アナウンサー、冨田有紀アナウンサーが「テレ東系オールスターWEEK」の概要を説明している。3人の髪型や服装、話し方に加え、スタジオのセット、音楽、画質など細部にわたって、90年代を彷彿（ほうふつ）とさせる番組となっている。
動画内では28日放送の『池上彰×吉永小百合 昭和100年』（後6：30〜8：50）や10月3日放送の『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！20周年突入だよ！3時間SP』を紹介されるが、画質やテロップのフォントで90年代の雰囲気を演出する。
この動画に「なんですか昭和感めちゃめちゃあるこの感じ」「この画質で番組制作してほしい!!」「これよ、これ!!」「90年代って感じで懐かしい」「昭和の番組かと思った。すごいな」「テレ東とフイルムエストの相性は抜群ですね！」などの反響が寄せられた。
