ハロウィンを彩る！LUNA EARTHのアクセサリー新作が登場

LUNA EARTHからハロウィンにぴったりなアクセサリーが新登場！プチプラで楽しめるアイテムが勢揃いで、気軽にハロウィン気分を盛り上げられます。アクセサリー初心者にも嬉しい価格で、パンプキンやおばけ、魔女帽子などのかわいいモチーフが満載。どれも税込550円で手に入るので、お手軽にハロウィンのコーディネートが完成します。アイテムごとの詳細とリンクもチェックして、お気に入りを見つけてください♪

ハロウィンを楽しむ！かわいいアクセが勢揃い

ハロウィンミニバンスセット / 3個

ハロウィンセットシュシュ

パンプキンバンスクリップ

ハロウィンセットゴムポニー / パンプキン＆ゴースト

LUNA EARTHのハロウィン限定アクセサリーは、バリエーション豊かで選ぶのが楽しい！

「ハロウィンミニバンスセット」や「パンプキンバンスクリップ」、さらには「おばけイヤリング」など、どれも税込550円というお手頃価格。

ハロウィンのテーマにぴったりなアイテムが揃っており、トータルコーディネートも簡単に楽しめます。オレンジやブラック、パープルなどの色合いで、シンプルでも華やかな印象に。

親子でお揃い♡ツーハッチ「ラクシアスリープ」キッズ長袖ワンピース新発売

プチプラでも本格派！アクセサリーのバリエーション

ハロウィンセットリング / パンプキン×コウモリ

ハロウィンセットリング / ミイラ×ネコ

ハロウィンイヤリング / おばけ

ハロウィンイヤリング / ネコおばけ

パンプキンチタンピアス

ハロウィンチタンピアス / スパイダー＆コウモリ / キュービックジルコニア

ハロウィンセットブローチ / パンプキン

プチプラでありながら本格的なデザインを楽しめるLUNA EARTHのハロウィンアクセサリー。

特に「ハロウィンセットリング パンプキン×コウモリ」や「ハロウィンセットシュシュ」など、細部にまでこだわったデザインが魅力です。

さらに、チタンピアスやネックレスも登場し、普段使いにもぴったり。全アイテム税込550円で、何点でも揃えたくなる可愛さです！

簡単にハロウィン気分を！手軽に取り入れられる

ハロウィンネックレス / 魔女帽子LNE15-2509-0809

LUNA EARTHの新作ハロウィンアクセサリーは、手軽に取り入れられるアイテムばかり。

シンプルな服装にも合わせやすく、アクセサリー一つでハロウィンの雰囲気を楽しめます。

「ハロウィンネックレス 三日月」や「ハロウィンセットゴムポニー パンプキン＆ゴースト」など、日常使いできる可愛いモチーフが魅力。

アクセサリーでハロウィン気分を盛り上げましょう！

ハロウィンを楽しむアクセサリーで、特別な季節を演出



LUNA EARTHのハロウィンアクセサリーは、プチプラながらも一つ一つが細部にこだわったデザインで、手軽にハロウィンを楽しめます。税込550円で購入できるため、気軽にお試しできるのも嬉しいポイント。

自分のコーディネートにぴったりなアイテムを見つけて、ハロウィンをもっと楽しく、もっと華やかに楽しんでくださいね♪