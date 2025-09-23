タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。双子出産を間近に控えた近況を、画像と、自身のイラストで綴る絵日記を更新し報告しました。

【写真を見る】【 中川翔子 】 双子出産まであと1週間 「ぜーんぶホルモンのせいらしい」「不眠、昼夜逆転、こまぎれ睡眠」 妊娠後期の悩みを 絵日記で告白





中川さんは「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました」と投稿。ピンク色のゆったりとしたマタニティワンピース姿の画像で、中川さんは、穏やかな表情で、大きく膨らんだお腹に手を添えています。





中川さんは、今回も自身のイラストで描いた「お腹観察日記」を公開。「ぜーんぶホルモンのせいらしい。」というタイトルで、妊娠中の体調変化を詳細に描いています。

観察日記では「トイレが近すぎて困る」として、

「くしゃみや咳でもれてしまう」と尿漏れの悩みを告白。

またトイレに行ったり来たりするイラストを描いて、「もはやトイレに住んでる」「何十回行くんや」「5分後にはもうトイレ！」などの悩みを明かしました。さらにお腹の中で双子が動くイラストに「双子、これぜったいぼうこうをつっついてるよね！？」とコメントしています。

また「不眠、昼夜逆転、こまぎれ睡眠」に関する悩みもあげ、布団の中で目を見開いたイラストや、クッションで昼寝をしているイラストを描き、「2時間で起きてしまう」「後半はおなか重たすぎてどの体勢も痛いから なおさら眠れなくなる」「昼寝はしちゃう、ねむいのにねむれない」と、睡眠トラブルに悩まされていることを伝えています。

中でも中川さんが「私はこれが一番つらい」と綴ったのは「全身オイリー化」の症状です。「もともと乾燥肌！！」という中川さんは、「鼻、顔中オイリー 頭皮も前髪もベッタベタに！！」とコメント。「小鼻が皮脂？で赤い！カガミ見て落ち込む」と吐露しています。

また「胸、お腹、背中ぎっしりニキビ大発生！！」「背中がショック 皮膚科で出してもらう薬もビタミンも効果ナシ 跡消えるのかなぁ...」とニキビの跡の悩みを投稿。美容コスメ商品のイラストを沢山描き、「皮脂おさえコスメやシャンプー パウダー etc 買いまくったよ...」と対策を試みている様子も紹介しています。









中川さんは「妊娠中は体質が変わったり自分の身体じゃないみたいになるから大変だけど だからこそ男性にも読んでほしいな！」と投稿。また「3食とおやつも食べてるのに体重減ってた！むくみがとれてきた証拠だ！病院すごい！」と喜びも表現しています。









中川さんは最後に「 まだまだあるからパート2につづきます」と綴り、体調変化についての続編を予告しています。

【担当：芸能情報ステーション】