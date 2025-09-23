Photo: Haruki Matsumoto

オフィスでランチ後の口腔ケア、皆さんはどうしていますか？ 歯ブラシでもスッキリできますが、歯間や歯周ポケットまでしっかりキレイにできたら理想ですよね。

そんな要望を叶えてくれるのが、ポケットサイズのウォーターフロッサー「ZERA Sonic-X」。 手のひらサイズで150gという軽量コンパクトさながら、140PSIという強力水流でお掃除できるアイテム。デスクやバッグ内に常備しておけば、いつでも本格オーラルケアが叶いますよ。

実際に使ってみたレポートをお届けするので、ぜひ参考にしてみてください。

しっかりコンパクトなウォーターフロッサー

Photo: Haruki Matsumoto

こちらがポケットサイズのウォーターフロッサー「ZERA Sonic-X」。重さは150gだからバッグに入れて邪魔になりません。毎日の出社はもちろん、出張や旅行にも持って行きやすいかと。

Photo: Haruki Matsumoto

本体右側の蓋を開けるとノズルが収納されているので、使用時は左側に差し込めば準備完了。

Photo: Haruki Matsumoto

下側を伸ばすと100mlのタンクが出現。1回で全ての歯を洗浄するにはちょっと少ないかもしれませんが、足りなければ追加すればいいだけなので特に不便はありません。

ポータブルなら必要十分なパワー

Photo: Haruki Matsumoto

実際に使用してみると、想像以上のパワフルさに驚かされました。最大140 PSI / 毎分1,600回という数値だけだと分かりにくいかもしれませんが、自宅用のウォーターフロッサーのパワーを100とした場合に80〜90ぐらいの威力はあります。

また歯茎に優しいモードなど、用途に応じて3水流を使い分けられるのもポイントです。

筆者の美しくない口腔内をお見せするのは憚られるので、参考にメーカーの実験動画がこちら。粘度が高くこびりついた汚れも落ちています。

使うとしっかり歯間や歯周ポケットがスッキリしたので、外出用の歯間ケアガジェットとしては十分優秀だと思います。

自宅外でもしっかり口腔ケアしたい人にオススメ

Photo: Haruki Matsumoto

1週間ほど使ってみましたが、一度の充電で最大30日間使用できるスタミナも便利だと感じました。仮に充電不足になってもUSB-Cでチャージできるので、スマホやPCを持ち歩いている昨今なら特に困ることはないでしょう。

大事な商談やデート前などオーラルケアを徹底したいシーンにサッと活躍してくれるので、気になった人はぜひ詳細をチェックしてみてください！

