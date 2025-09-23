今月21日まで東京世界陸上で盛り上がりましたが、これから始まるのが駅伝シーズンです！

【写真を見る】岡山大学陸上部の夏合宿に密着 2年連続の全国駅伝目指し地区選考会に挑む 切符は1枚のみ！

学生三大駅伝と呼ばれる大会。各地区の予選会を勝ち抜いた一部の大学だけが出場できる憧れの舞台です。関東の大学が参加する箱根駅伝を除く2つ、出雲駅伝と全日本大学駅伝に去年、国立の岡山大学が初出場したのは全国的にも話題になりました。そんな岡山大学ですが、今月23日、今年11月開催の全日本大学駅伝への切符を懸けた中国四国地区選考会に挑みます。出場できるのは中四国からは1校のみ。2年連続の出場を目指す岡大の練習に密着しました。

岡山大学陸上競技部・中長距離に新入生15人「有名人に会うみたい」

灼熱の空の下、響く足音。広島県庄原市で夏合宿に臨む岡山大学陸上競技部です。「チームで全日本予選会を勝つんで、自分には関係ないと思う人がいなかったらそれだけチームも強くなるんで頑張っていきましょう」

実はこの春、中距離・長距離ブロックに15人もの新入生が入部！近年稀に見る大所帯になりました。その理由は…

（岡山大学農学部1年 丸山直生選手）

「（岡大が）全日本大学駅伝と出雲駅伝に出て関東の強い大学と戦っているところを見て自分も先輩たちと一緒に走りたいなと思って」

（理学部1年 結石悠太選手）

「有名人に会うみたいな感覚！」



（実況）

「岡山大学初出場の国立大学です」

創部75年「出雲駅伝」と「全日本大学駅伝」に初出場

岡大は創部75年を迎えた去年、「出雲駅伝」と「全日本大学駅伝」に初出場しました。どちらも、各地区の予選会を勝ち抜いた大学のみが出られる夢の舞台です。



（実況）

「青山大学を卒業後、岡山大学に編入した石鍋颯一。初出場の原動力が4区へと走り始めています」

「躍進」の鍵を握ったのは石鍋颯一選手。駅伝強豪校・青山学院大学の陸上部に4年間在籍、卒業後の2022年、歯科医である父親の跡を継ぐため岡大歯学部に編入しました。そこで…



（岡山大学歯学部4年（当時）石鍋颯一選手）

「見学したときに結構みんないい走りをしていてでも、タイムを聞いたら意外とタイムが出ていない。もうちょっと練習したらみんな強くなるんじゃないかな」

学業などとの両立に苦しみ伸び悩んでいた岡大陸上部。石鍋選手が入部し、青学での経験をもとに練習を改革すると、多くの選手が自己ベストを1分以上更新。全国駅伝、初出場を果たしたのです。あれから1年。

もう一度全日本へ！「今回は勝って強さを証明しなきゃ次に進めない」

（部員たち）「いただきます」



石鍋選手は変わらず陸上部の一員ですが、実習などで練習を共にすることは少なくなりました。今は長距離パート・主将の木戸颯選手らを中心に2年連続の全国駅伝出場を目指しています。

（記者）

「大人数をまとめるキャプテンですけど、皆さん言うことを聞いてくれますか」



（工学部3年 長距離パート主将 木戸颯選手）

「なかなかに皆聞いてくれますね」「え、聞いているよね？」

夜。宿泊先の一室に集まったのは木戸選手ら3年生です。



（工学部3年 長距離パート主将 木戸颯選手）

「（予選会で走るメンバーについて）今おれが思っている順番はこうだった」



全日本大学駅伝の中四国予選会に向けた秘密の作戦会議です。優勝校のみが全日本に出場できる熾烈な争い、去年は2位に大差をつけて切符を掴みました。しかし…

（記者）

「今回はディフェンディングチャンピオン（前回の優勝者）として…」



（一同）「笑」「そんなある？」「ディフェンディングチャンピオンだけど・・・でも結局チャレンジャーの立場かなと思っている」「まだ王者って感じじゃない」



（経済学部3年 米倉絃之介選手）

「ピンチとまでは言わんけど、ほかの大学と拮抗している状態」



焦りを感じていました。



（医学部3年 日名子泰明選手）

「広島経済大とIPU環太平洋大学がライバルにはなるんですけど、去年は4年生がどちらも走っていない。どちらも今年は強くなっている」



ライバル校のエースが大幅に記録を伸ばすなど中四国全体のレベルが上がっているのです。



（記者）「Qちょっとプレッシャーはある」

（工学部3年 長距離パート主将 木戸颯選手）

「まあかなり…」「全日本予選で勝てなかったら、今岡大はのっていてすごいねって応援してくれた方々が離れちゃう」「岡大いいなと思ってくれた次の新入部員たちが違う学校に流れちゃう」「とにかく今回は勝って勝たなきゃ強さを証明しなきゃ次に進めない」



負けられない、理由があります。岡大が目指す2つの全国駅伝のうち、今年の出雲駅伝の出場権を懸けた予選会は去年、すでに行われています。優勝したのは、環太平洋大学。岡大は24秒差で2位でした。



「涙する部員たち」

誰よりも責任を感じていたのはエースの赤澤京弥選手でした。



（工学部4年、赤澤京弥選手）

「（去年）出雲や全日本に出てまだまだ実力足りていないのに強くなった感があって慢心しているところがあったかな」「足元をすくわれたかな」



自身が環太平洋大学のエースに付けられた差は30秒。それがなければ…。



（工学部4年、赤澤京弥選手）

「今回こそは勝たないと新たな強さを見せつけられたら」

冬、悔しさを胸に走り込んだ赤澤選手は、東京マラソンで2時間15分台と中四国の学生記録まであと29秒に迫る大記録をマークしました。出雲を逃した岡大に残された全国の舞台は、全日本大学駅伝のみ。その1枚の切符を掴むために…



（医学部3年 日名子泰明選手）

「みんな400メートル遅すぎ！」

日名子選手は今季ラストレース「仲間のために全てを懸ける」

医学部3年 日名子泰明選手は、あすの予選会が今季、最後のレースになります。留学して、海外の研究室で学ぶためです。



（医学部3年 日名子泰明選手）

「正直迷いもしたんですよ。中四国駅伝で負けた悔しさであったりもう1回全日本を走りたいという思いもあったんですけど…」



全日本を決めたとしても、予選会のあと、すぐに日本を発つため自分は走れません。でも、仲間のために全てを懸ける覚悟です。



（医学部3年 日名子泰明選手）

「努力してきた仲間を僕も見ている。走りで貢献できるのはこの予選会、それしかないので」「自分が走って勝つ」



”速さ”を追い求める日々。そして…仲間と過ごす毎日が、いつかは終わることを皆が知っています。だからこそ、一瞬を大切に…！



（教育学部4年 福永伸之介選手）

「一期一会の大学生活の中でこのメンバーが集まれたことは本当にすごいこと。奇跡だなと」

2度目の全国への切符を手に入れることが努力した日々の証明になる…運命のレースはきょう（23日）午後5時スタートです。