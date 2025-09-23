EXILE TAKAHIRO（40）の喜びの報告に芸能界やファンから祝福が寄せられている。

【映像】妻・武井咲がいいねしたTAKAHIROの投稿

2006年、約1万人が参加した新ボーカルオーディションを勝ち抜きEXILEに加入したTAKAHIRO。加入後は、徐々に活動の幅を広げていき、ドラマや映画にも出演してきた。

私生活では、2017年9月に俳優の武井咲（31）との結婚を発表。7歳、3歳、生後7カ月の女の子を育てている。

Instagramでは、これまでEXILE ATSUSHI（45）との2ショットやライブの裏側などを披露。2025年8月に投稿されたハワイの旅の様子には、武井が「いいね！」を付け反応していた。

TAKAHIROのEXILE加入19周年を報告する投稿

9月22日の更新では、EXILEに加入して19周年を迎えたことを報告。「いつも支えていただき、本当にありがとうございます。EXILEとしては、まだギリギリ10代。未熟者です。半人前です。若手です。ピチピチです（それはない）。冗談はさておき、これからもEXILEファン代表として、精一杯推し活しながら、歌ってまいります。（言い方が冗談すぎて紛らわしい）本当に真面目に…心から…いつもありがとうございます」と、ファンへの感謝をつづっている。

この投稿にEXILE MAKIDAI（49）、GENERATIONSの中務裕太（32）らが「いいね！」で祝福。

ファンからも「EXILE加入19周年おめでとう。これからも､その甘い歌声…たくさん聞かせてね」「TAKAHIROが幸せでありますように!!」「ずっとステージに立ち続けてくれてありがとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）