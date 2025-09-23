タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。義父の命日を報告し、孫・寿々ちゃんとの2ショットを披露した。

北斗は「秋晴れの中…」というタイトルでブログを更新。「今日は義父の命日で法事や色々とやる事があり早朝から、移動移動で大変でした」と報告した。

続けて「次男と凛ちゃんは今回はお留守番で本当はすーちゃんも連れてくる予定もなかったんだけど九州ばーちゃんが会いたいだろうと、連れてきました（法事もあるし置いてきた方が楽なんだけどね〜）」とつづり、寿々ちゃんとの2ショットを公開した。

さらに「元気に走り回って、ご飯もいっぱい食べて楽しんでるので、最終的にはばーちゃんも喜んでたし連れてきて良かったです!!」とつづり、「気持ちのいい秋晴れで 義弟夫妻もとっても元気で居てくれて本当に義母の面倒も含めて義弟夫妻には足を向けて寝られません」と感謝を表現した。

最後に「やすくん、ちづるちゃんいつも有難う。無事に法事ごとも終わり先々を見据えて男兄弟で今後の事などを話しているのを見ると…あ〜私達、みんな年を取ったな〜と思います。でも、年をとらせていただけて本当に有難い限りです」と述べている。