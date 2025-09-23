政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２３日、２２日に行われた自民党総裁選の所見発表演説会での高市早苗氏の発言について言及した。

番組では、高市氏の演説について外国人政策について多くの時間を割くなど、保守色を前面に押し出したと紹介。万葉集の大友家持の和歌を詠み上げ、「古来の伝統を守るために体を張ります」と強調し、外国人政策をゼロベースで見直すなどと述べた。

田崎氏は「外国人政策をより強く打ち出した保守層を意識」と指摘。「先週の出馬会見で靖国神社参拝を明言しなかったですよね。あれで、がっかり来る人もいたんだろうと思います。その人達をどうやって陣営に引き寄せるかって言う点で、党内の反発を受けずに割と保守票が集められる手段じゃないですか」と戦略を解説した。

保守的な発言を控えた出馬会見から真逆の展開に、ＭＣの恵俊彰が「冒頭からドンとぶつけてるということは、かなり保守色を全面に出してこられたんですか？」と質問。

田崎氏は「出馬会見では薄めすぎたんだろうと思いますよ。それを取り戻すんだと思います」と私見を述べていた。