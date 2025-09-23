俳優の福山雅治（56）が23日、都内で行われた主演映画「ブラック・ショーマン」大ヒット御礼舞台あいさつに出席。作品が大ヒットしている喜びを語った。

同作は、東野圭吾氏による小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」が原作。超個性的な天才マジシャンの神尾武史（福山雅治）と、姪の神尾真世（有村架純）が、事件の謎に迫るミステリードラマ。公開直後から高い人気を集め、劇場化された歴代の東野作品の記録を超える好調ぶりとなっている。

観客動員数が100万人到達が目前となり、福山は「実際に結果が出るとうれしいです」と笑顔。劇中で披露している手品を絶賛されることが多く「50代の人が今までやったことないことをやってるから、（皆さんが）親心のように褒めてくれるんですね。凄くうれしいですよ」と感謝し、「年取ると出来ていたことが出来なくなることの方が多いので、僕にとっても励みになりました。うれしい事です」と続けた。

この日、ともに登壇した共演の有村架純が福山顔負けのマジックを披露。予想外の出来事に「え、今何やりました?」と衝撃を受けた様子。それでも、有村からバラの花束を受け取ると「ありがとうございます」とほほえんだ。最後のあいさつでは、有村の影響を受け、即興のコインマジックを披露。会場からは大きな歓声と拍手が沸き起こった。