サクラやモモ、ウメなどを枯らす特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の被害が、京都府内では昨年７月に京都市西京区で初めて確認されて以来、徐々に広がっている。

これまで京都市のほか福知山、向日、綾部、京田辺の各市で確認され、被害木は１００本を超える。府では、今月上旬、福知山市と精華町で府民向けに講習会を開き、被害拡大防止を呼びかけている。（石井斉）

府自然環境保全課によると、クビアカツヤカミキリはモンゴルや中国などに生息。成虫は２〜４センチで胸の部分が赤い。成虫になった６月から８月ごろに５００〜１０００個を樹皮の割れ目などに産卵したあと死ぬが、繁殖力は強い。

幼虫が樹木の内部を食い荒らした際に、フンなどが混じった「フラス」が排出され根元などにたまることで見つかることが多い。国内には、木材に成虫や幼虫がいるのを知らずに持ち込まれ、トラックなどで運ばれて広がったのではないかという。

府内での確認は、府民からの通報が発端となることが多いという。最初の確認となった西京区では、地元住民から成虫をみたと通報があり判明。今年８月には京田辺市で、フラスを見つけた人から通報があり、存在が確認された。府は、成虫の場合すぐに駆除し、その後に撮影して通報するよう呼びかけている。

被害拡大を防止する効果的な方法はなく、被害木を伐採して焼却するのが基本という。そのほか、成虫の移動や産卵を防ぐため幹にネットを巻くか、薬剤を塗ったり注入したりする。

全国では、２０１２年に愛知県で見つかって以来、近畿の全府県を含め、１６都府県で確認されている。

◇

福知山市では昨年８月に三和町で初めて被害を確認。「成虫がいる」と地元から通報があり、府と市で周囲を調べたところ、サクラ、ウメ、スモモの１０本以上に被害があった。これまで同町で５０本以上の被害木が確認されている。調査を進めており、さらに被害木は増える見通しだ。広がり方から、数年前から入ってきていたのでは、とみている。今年８月には発見や通報などを呼びかけるチラシを同町で配布した。

市エネルギー・環境戦略課の山田信義課長は「対策は早期発見に尽きる。成虫やフラスなどを見つけたらすぐ通報してほしい」と話している。