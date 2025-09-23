◇近畿学生野球秋季リーグ第4節1回戦 奈良学園大3―1神戸医療未来大（2025年9月23日 GOSANDO南港野球場）

勝率で首位に立っている奈良学園大が逆転勝利でカード初戦をものにした。

1回表にホームランで先制を許したが5回裏、この回先頭の7番・守優雅（4年＝下関国際）が中越え三塁打を放ち、8番・石井颯真（3年＝八戸学院光星）の中犠飛で追いついた。石井は、7回裏1死一塁で勝ち越しの中越え三塁打も放ち、2打数1安打2打点の活躍だった。

石井は、この日が大学入学後初のリーグ戦スタメンマスク。ここまで打撃を活かすために代打やDHで起用されてきた。酒井真二監督が「状態はいいので先発で守らせてみよう」と、起用した試合で見事に期待に応えてみせた。

石井は「犠牲フライも三塁打も前を打つ（正捕手の）守さんが塁に出てくるからと言って出塁してくれたので」と、先輩が演出してくれたチャンスに感謝した。

守備では、初回の本塁打に関して「（低めの変化球だった）あれを打たれたら仕方ない」と、すぐに気持ちを切り替えたことが追加点阻止につながった。