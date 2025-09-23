ミャンマーでの迫害から逃れ、インドで暮らしていた少数派イスラム教徒ロヒンギャの難民が本国へ送還されたことが分かった/Illustration by Alberto Mier/CNN

ニューデリー（ＣＮＮ）ミャンマーでの迫害から逃れ、インドで暮らしていた少数派イスラム教徒ロヒンギャの難民４０人が、５月にインド当局から突然呼び出され、本国へ送還されたことが分かった。その後の所在は今もつかめないままだ。

モハンマド・イスマイルさんは２０１７年、娘のアスマさんを連れてミャンマーの村から逃げ出した。ロヒンギャは軍事政権による掃討作戦の標的とされ、兵士らによる性的暴行や放火、殺人が横行していた。

何十万人ものロヒンギャが隣国バングラデシュの難民キャンプに流れ込んだが、父娘はインドに新天地を見いだした。首都ニューデリー市内の片隅で、モハンマドさんはくず拾いの仕事を見つけ、アスマさんは学校に通った。２０歳になったアスマさんは、今年結婚する予定だった。

ところが結婚式の数日前、アスマさんは市内に住むほかのロヒンギャ難民３９人とともに、インド当局の呼び出しを受けた。身分証明書の更新に生体認証情報が必要との理由だったが、その後全員が姿を消した。

ＣＮＮがインドとミャンマー、バングラデシュからの証言を基に調査し、航空機や船舶の追跡データと照合した結果、インド政府は女性１３人と男性２７人をひそかに集めて、適正な法的手続きを経ず、違法にミャンマーへ送還したことが明らかになった。

アスマさんが姿を消してからすでに４カ月以上過ぎたが、モハンマドさんにはまだ何の連絡もない。結婚式のために用意した服やアクセサリー、家具を見回しながら、モハンマドさんはどうしてあの日、娘だけが連れ去られたのかと問い続けている。

「お前たちに国はない」

悪夢は５月６日の夜に始まった。ニューデリーのヤムナ川沿いにあるイスラム系労働者の町、シャヒーンバグの自宅に、警官がやって来た。警官らは、生体情報のために署への出頭が必要な人々の名簿を持っていた。そこにアスマさんと、モハンマドさんの姉妹の名前があった。

翌日の早朝になってアスマさんから、拘束を言い渡されたと電話があった。さらに同日午前１１時ごろの電話で、アスマさんは全員同じ服装に着替えさせられたと訴えた。

同じ日に拘束されたロヒンギャの男性、ジョン・アンワルさんも、同様の状況を報告していた。ミャンマー到着後に兄弟への電話で語った内容の録音を、兄弟がＣＮＮに提供した。

それからまもなく、一行は空港へ運ばれた。ＣＮＮがニューデリー市内でインタビューしたヌールル・アミンさんが、連れ去られた兄弟からの電話で聞いた話も、これと一致している。アミンさんの親族は兄弟２人と義理の妹、両親の計５人が送還された。

アンワルさんの話によると、約３時間半の飛行で着いた先には、「ポートブレア」という表示があった。ニューデリーから南東へ２４００キロあまり離れたインド洋上、インドとミャンマーの中間に位置するアンダマン諸島の最大都市だ。

約３時間半という飛行時間は、ニューデリー・ポートブレア間の通常の商用便と一致する。

ＣＮＮが調べた航空機追跡データによると、５月７日の午後２時２０分ごろ、エアバスＡ３２１―２１１型の旅客機がニューデリー近郊のガジアバードの空港を出発していた。

同機は７時間３７分後、ガジアバードの空港に戻ったと記録されている。ＣＮＮがデータを分析した結果、同機は南東方向に３時間半飛行し、アンダマン諸島から約８０キロの位置で信号装置のスイッチが切れた。約５０分後に再びスイッチが入り、インド本土へ向かう機体が確認された。

航空機追跡サイト「フライトレーダー２４」によれば、同機はインド国防省傘下の国防研究開発機構（ＤＲＤＯ）が運航していた。ＣＮＮはＤＲＤＯにこのフライトについてコメントを求めたが、返答は得られていない。

ポートブレアの空港のすぐ近くに、アンダマン諸島の玄関口となっている港がある。アンワルさんが兄弟に語ったところによれば、一行は飛行機から降りてすぐ、「大きな白い船」に乗せられた。船の名前や型は分からなかったという。

ＣＮＮが船舶追跡サイト「ベッセルファインダー」で船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の受信データを調べたところ、５月７日夕方から９日朝にかけ、旅客船１２隻を含む民間船２４隻がポートブレアから出港していた。だがこの中に、ミャンマーへ向かった船の記録はなかった。

インド海軍の船のＡＩＳデータは公表されていない。

ＣＮＮは、この地域を統括するインド軍アンダマン・ニコバル司令部と、ポートブレアの港湾管理責任者にコメントを求めたが、応答はなかった。

アンワルさんが電話で話したところによると、一行は船上で目隠しをされ、銃を持った男たちに「頭を上げた者は撃つ」と脅された。

係官の１人は「お前たちの命には何の価値もない。お前たちに国はない。私たちがお前を殺したところで、だれからも何も言われない」と言い放った。

数時間後、一行は二つの船に分けられた。２隻はそれから約４時間後、暗闇の中で停止した。

アンワルさんは録音の中で「陸から遠く離れていたが、陸上の木にロープが張ってあり、海に飛び込めと言われた」「年配者はとても大変そうだった。体がとてもきつかったが、何とかみんな岸までたどり着いた」と話している。

ＣＮＮは、母親と一緒に送還されたという若い男性が親族にかけた電話の録音も入手した。この男性は、一行がミャンマーへ連れ戻されたと知り、パニックに陥った様子を訴えていた。

「私たちは島にいる。インド軍は私たちを残していなくなった」「海の真ん中の島に取り残された。どうかみんなに伝えてくれ。いつ軍につかまり、連れ去られるか分からない」

インドによる取り締まり

国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）の推定によると、インドでは現在、約２万人のロヒンギャが暮らす。５月に送還された４０人を含め、多くはＵＮＨＣＲの難民認定を受けているが、インドは「難民を迫害の危険がある国へ送還してはならない」と定めた国際条約に署名していない。

インドのシャー内相はこれまでの演説で繰り返し、ロヒンギャの「侵入者」を追放すると表明してきた。現地の報道によると、内務省は５月、バングラデシュとミャンマーから不法に入国した疑いのある者を３０日以内に調べ、資格が確認されなければ国外へ退去させるよう指示した。

不法移民を取り締まる特殊部隊に所属する警官はＣＮＮとのインタビューで、５月６日に４０人のロヒンギャがミャンマーに送還されたことを確認した。同警官は「合法的」な送還だったと述べたが、詳細な経緯については「国家安全保障」にかかわる事案だとして説明を避けた。

アスマさんたちがニューデリー市内の自宅から夜間に連行されたことは、インド国内法に違反していた可能性がある。同国の法律で、日没から日の出までの間に女性を拘束することは、特別な場合を除き禁止されている。治安判事への送致なしに２４時間身柄を拘束するのも違法だ。ＣＮＮはニューデリー警察の複数の警官にコメントを求めたが、返答は得られていない。

国連でミャンマーの人権問題を担当するトム・アンドリュース特別報告者は５月に最初の報告を受け、「ロヒンギャ難民が海軍船から海へ放り出されたとは、まさにとんでもないことだ」と非難。「人間の品位に対する侮辱」であり、重大な国際法違反だと述べた。

ニューデリーを拠点とする弁護士のディラワル・フセインさんは５月、一行を連れ戻すようインド最高裁に申し立てた。これに対して最高裁は、送還の報告に裏付けがないと述べ、ロヒンギャに関するほかの訴えと合わせて審理する方針を示した。７月３１日の公判では、ロヒンギャを不法移民とみなすかどうか、難民として保護対象とすべきかどうかについて判断を下す予定を明らかにした。次回の審理は今月中に開かれる。

「私たちは最大の嫌われ者」

ミャンマーへ強制送還された４０人の正確な居場所は分からない。

ミャンマー南部タニンダーリ地方域の村に住む男性はＣＮＮに、５月９日未明にアスマさんたちを海岸で見つけ、村で一時的にかくまったと話した。

男性が匿名を条件に語ったところによると、一行は２日半前から何も食べていないと話し、持ち物は着衣と救命胴衣だけ。ミャンマー国軍には引き渡さないでほしいと懇願していた。

国軍は２０２１年のクーデターで全権を掌握してから、複数の勢力を相手に内戦を繰り広げている。

クーデターを主導したミンアウンフライン国軍最高司令官は、１７年にロヒンギャへの残虐な「掃討作戦」を率い、モハンマドさんやアスマさんら数十万人のロヒンギャを国外へ追いやった人物。ロヒンギャを「架空」の存在と呼ぶその発言には、ロヒンギャの正体がバングラデシュからの不法侵入者だとするミャンマー国内の通説が反映されている。

ロヒンギャは、ミャンマーが公式に認める１３５の民族に含まれず、完全な市民権を与えられていない。

アスマさんら４０人はその後、国軍に対抗する現地の武装組織に引き渡された。ＣＮＮは安全上の理由から、この組織の名前を公表していない。同組織はコメントの求めに応じなかった。

ただし、国軍と対立する民主派の「国民統一政府（ＮＵＧ）」で唯一ロヒンギャ出身のアウンチョーモー人権担当副大臣はＣＮＮとのインタビューで、５月９日にインドから到着したロヒンギャ４０人に対し、ミャンマー南部の部隊が住居と支援を提供していることを確認した。

バングラデシュの難民キャンプで暮らすデービッド・シャリフさんは、送還された一行の中に義理の兄弟とおい２人、その妻たちがいたと話す。親族がミャンマーに着いた後、この武装組織を通して２回、連絡が取れたという。

だが現地では国軍と親国軍の民兵組織、反国軍の武装組織が入り乱れて抗争を続けているうえ、ロヒンギャに対する不信感が根強い。親族の正確な居場所や今後の見通しは、はっきりしないままだ。

シャリフさんはＣＮＮとのインタビューで「私たちはミャンマーで最大の嫌われ者。ロヒンギャについて多くの人々が知っていることは全部、うわさやデマばかりだ」と語った。

遠く離れたニューデリーでは、モハンマドさんが娘を待ち続ける。

「ジェノサイド（集団殺害）から逃れた時に離散した家族も多かったが、離れないようにがんばった」「（ミャンマー国軍に）娘をさらわれるわけにはいかない。苦労してインドへ無事避難させたのに」と、モハンマドさんは訴えている。