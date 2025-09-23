【Beyond The Strand】 9月23日13時～ 開始 会場：TOHOシネマズ六本木ヒルズ SCREEN7

コジマプロダクションは、最新情報発表会「Beyond The Strand」にて「PHYSINT」に関する情報を公開した。

本イベントはコジマプロダクション10周年を記念して実施されるイベント。東京都のTOHOシネマズ六本木ヒルズにてリアルイベントとして開催され、IGN Japanによる配信も行なわれた。この中でソニー・インタラクティブエンタテインメントとタッグを組んで制作が進められているアクション・エスピオナージ・ゲーム「PHYSINT」の内容が公開された

小島秀夫氏は本作について制作の企画段階でキャスティングを行なっているとコメントし、ビジュアルアートを初公開。こちらは主人公を描いたデザインとなっている。

出演者に関する内容も明かされチャーリー・フレイザーさん、マ・ドンソクさん、さらに浜辺美波さんの起用が発表。また、ゲームエンジン上でレンダリングしたものの静止画も公開された。

【KOJIMA PRODUCTIONS 10周年記念イベント「Beyond The Strand」配信 | Supported by IGN [日本語-Japanese ]】

