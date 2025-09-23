ミセス大森元貴＆藤澤涼架、若井滉斗MCイベントサプライズ観覧「泣いちゃった」
【モデルプレス＝2025/09/23】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が22日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／よる11時8分〜）に出演。若井が進行役をつとめる、テレビ朝日系「M：ZINE（エンジン）」（毎週金曜 深夜1時30分〜）のライブイベントについて振り返った。
【写真】ミセス大森、メンバーのグッズを装備？
9月9日に行われた、「M:ZINE」のライブイベント。「ぼくと涼ちゃんが行かせていただいて！」と、大森と藤澤もサプライズで参加したのだという。大森が「嬉しかった？嬉しかったでしょ？」「まさか来てくれるんだって」と、若井に詰め寄ると若井は「びっくりしたけど、嬉しかったよもちろん！」と返答し、本当にサプライズだった様子。「でも、俺がスベってるところを見られてたんだなって…」と恥ずかしさもあったと告白した。
ライブでは、番組を見ている人に手をあげるように声をかけ「全員手があがらなくて、『おぉ〜い』って言う準備してたのに、みんな『はーい！』って元気良く手をあげてくれた」と想定外のことがあったとも。大森からは「本来そのリアクションが正しいのに、戸惑ってましたよね？」とツッコミが入った。
当日はダンスも披露した若井。藤澤は「ダンス、おれ泣いちゃった」と明かし「4曲連続で、各アーティストさんの…」と、日頃から休憩中にもダンスを練習している若井を見ていた藤澤は、本番を目にし、ぐっとくるものがあったと告白。「各アーティストさんと本気のダンスをいっしょにやるっていうのは…あれはすごかったね」と改めて絶賛した。
一方若井は、アーティストのファンたちからすると「『私の好きなアーティストと一緒に踊って、しかもセンターで？』みたいなね。で、『誰やねん』ってなるよね！」と楽しそうに振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
◆若井滉斗、ライブイベント開催
9月9日に行われた、「M:ZINE」のライブイベント。「ぼくと涼ちゃんが行かせていただいて！」と、大森と藤澤もサプライズで参加したのだという。大森が「嬉しかった？嬉しかったでしょ？」「まさか来てくれるんだって」と、若井に詰め寄ると若井は「びっくりしたけど、嬉しかったよもちろん！」と返答し、本当にサプライズだった様子。「でも、俺がスベってるところを見られてたんだなって…」と恥ずかしさもあったと告白した。
ライブでは、番組を見ている人に手をあげるように声をかけ「全員手があがらなくて、『おぉ〜い』って言う準備してたのに、みんな『はーい！』って元気良く手をあげてくれた」と想定外のことがあったとも。大森からは「本来そのリアクションが正しいのに、戸惑ってましたよね？」とツッコミが入った。
◆若井滉斗のダンスに藤澤涼架は涙
当日はダンスも披露した若井。藤澤は「ダンス、おれ泣いちゃった」と明かし「4曲連続で、各アーティストさんの…」と、日頃から休憩中にもダンスを練習している若井を見ていた藤澤は、本番を目にし、ぐっとくるものがあったと告白。「各アーティストさんと本気のダンスをいっしょにやるっていうのは…あれはすごかったね」と改めて絶賛した。
一方若井は、アーティストのファンたちからすると「『私の好きなアーティストと一緒に踊って、しかもセンターで？』みたいなね。で、『誰やねん』ってなるよね！」と楽しそうに振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】