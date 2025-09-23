高橋彩華がインスタグラムで報告

女子ゴルフの国内ツアー・ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンは26日、宮城・利府GC（6590ヤード、パー72）で開幕する。出場する高橋彩華（フリー）は22日に自身のインスタグラムを更新。「脚が爆盛れ」とお気に入りのコーディネートを披露した。

絵画が並ぶ通路でポーズを取った高橋。帽子、タンクトップ、ミニスカート、靴下、シューズをすべて黒で統一したスタイルでカメラに笑顔を向けた。

高橋はインスタグラムに「夏が終わりそう」と寂しげに記して実際の画像を投稿。「脚が爆盛れ」「デザインも可愛いし最高」と厚底のスニーカーが特にお気に入りの様子だ。

ファンからは「おしゃれーー！」「脚長くみえる 洋服も似合ってて可愛い」「プレー中とは別人！」「雰囲気変わりますね〜」「かっちょえ〜！」「モデルかよ」「スタイリッシュでとても素敵です。いつものイメージと違い、最高に良いです」と大好評だった。

27歳の高橋は6月の宮里藍サントリーレディスでツアー2勝目をマーク。今季はトップ10に7度入っている。



（THE ANSWER編集部）