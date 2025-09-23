ギガノトサウルスVSティラノサウルスの頂上決戦！中京テレビ放送『一条工務店 presents 恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE』

中京テレビ放送株式会社は、全国およそ80都市にて通算30万人以上を動員したステージの待望の新作『一条工務店 presents 恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE』を、2025年11月8日(土)の富山公演を皮切りに、全国19都市で開催します。

2021年に誕生して以来、子どもから大人まで多くの方々を魅了してきた超迫力の恐竜ステージの新作です。

中京テレビ放送『一条工務店 presents 恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE』

催事名：一条工務店 presents 恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE

制作・著作：ON-ART

製作：恐竜ラボ！製作委員会

特別協賛：一条工務店

協力：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

「DINO-A-LIVE」は、株式会社ON-ARTが世界14か国で取得した特許技術と独自の演出手法によって、恐竜との生きた出会いを体験できる世界に類を見ないエンターテインメント。

あたかも恐竜が生きて実在するような世界観を体感できる大迫力のライブショーで、学びながら楽しむ新たな恐竜体験が届けられます。

ステージ上を所狭しと暴れ回る恐竜たちは圧巻の大迫力で、そんな恐竜たちの生態を、恐竜博士が映像やクイズなどで楽しみながら分かりやすく解説してくれます。

恐竜界のオールスターが大集結！

新作となる『恐竜ラボ！ギガ・ミッション』では、恐竜界のオールスターが大集結します！

シリーズ初登場となる「ギガノトサウルス」と、最強の肉食恐竜「ティラノサウルス」との頂上決戦は必見です。

さらに大人気の植物食恐竜「トリケラトプス」と「ステゴサウルス」も目の前に登場します。

大きな3本の角と、後頭部のフリル(襟飾り)が特徴の「トリケラトプス」

背中に並んだ大きな骨板が印象的な「ステゴサウルス」も登場し、ステージを盛り上げます。

アンバサダーに「錦鯉」が就任！

M-1グランプリの王者として、老若男女に愛されるお笑いコンビ「錦鯉」がアンバサダーに就任！

子どもから大人まで楽しめる『恐竜ラボ！ギガ・ミッション』の魅力を発信します。

錦鯉さんコメント

長谷川雅紀さん

こんにちはー！「ギガノトマサノリ」です！まさか僕たちが『恐竜ラボ！』のアンバサダーになるなんて。本当に嬉しいです！しかも『ギガ・ミッション』ですよ！これはもう、のりのりまさのりです！生の恐竜は、本当に大迫力で、僕の想像をはるかに超えていました！

僕たちと一緒に、この『ギガ・ミッション』を体験して、恐竜と友達になってくださーい！

渡辺隆さん

今回『恐竜ラボ！』のアンバサダーになれて光栄です。

恐竜たちは本当に迫力がすごく、雅紀さんが子供のようにはしゃぐ姿に納得です。皆さん是非リアルな恐竜体験を体感してください。

全国ツアースケジュール

＜2025年＞

11月8日(土)［富山］新川文化ホール

11月22日(土)［静岡・富士］富士市文化会館 ロゼシアター

11月24日(月祝)［静岡・浜松］浜松市浜北文化センター

12月6日(土)［山梨］YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)

12月20日(土)・21日(日)［沖縄］沖縄コンベンションセンター

＜2026年＞

1月17日(土)・18日(日)［愛知・安城］安城市民会館 サルビアホール

1月24日(土)・25日(日)［名古屋］Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

1月31日(土)［岐阜・土岐］土岐市文化プラザ サンホール

2月23日(月祝)［広島・福山］ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ

2月28日(土)［広島］広島文化学園HBGホール

3月14日(土)・15日(日)［仙台］東京エレクトロンホール宮城

3月20日(金祝)［長野・上田］サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター)

3月28日(土)［神戸］神戸国際会館こくさいホール

4月4日(土)・5日(日)［千葉・松戸］松戸・森のホール21(松戸市文化会館)

4月11日(土)［大阪・堺］フェニーチェ堺

4月18日(土)・19日(日)［埼玉・大宮］Coming soon

4月25日(土)［大阪・高槻］高槻城公園芸術文化劇場

4月29日(水祝)［鳥取］米子コンベンションセンター BiG SHiP

5月2日(土)・3日(日)［福岡］福岡市民ホール

※各地の公演スケジュール詳細、チケット情報は公式WEBサイトにてご確認ください。

リアルな迫力を、ぜひこの機会に体感できる大迫力のライブショー。

見て楽しむだけでなく、学ぶことができるのもショーの魅力の一つです。

全国19都市で開催される『恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE』の紹介でした。

