和歌山市のまちなかを舞台に、多彩なイベントを巡る回遊型プロジェクト「IN THE LOOP 2025」が、2025年10月1日から11月30日までの期間で開催されます！

期間中は、景品が当たるデジタルスタンプラリーや、地元ガイドとともに和歌山市の日常に触れる「まち歩きツアー」も開催され、まち全体に楽しめる仕掛けが広がります。

和歌山市 回遊型プロジェクト「IN THE LOOP 2025」

開催期間：2025年10月1日(水)〜11月30日(日)

開催場所：和歌山市まちなか各所

「IN THE LOOP 2025」は、和歌山市のまちなかを舞台に、様々なイベントを巡る回遊型プロジェクトです。

期間中には「第8回 わかやまの酒フェスタ 地酒BOMBER」をはじめとした個性豊かなイベントも予定されており、まちなかが一層賑わいます！

まちなかで続々開催されるイベント

「IN THE LOOP 2025」の開催期間中、和歌山市のまちなかは、まるで大きなフェス会場のように変貌します。

JR和歌山駅では、和歌山の美味しい梅酒の飲み比べなどが楽しめる「梅酒バル×ミオいこらマルシェ」(10月4、5日開催)、北ぶらくり丁では「北ぶらリメンバーマーケット」(10月12日開催)や「インフラゼロハウスの展示」(10月12日〜12月28日)を開催。

ほかにも、和歌山城の野外特設ステージでの「kisssh-kissssssh 映画祭」(10月18日開催)や、地元の旬の食材やクラフトが並ぶ「みそのマルシェ」(10月19日、11月16日開催)など、多彩な催しが目白押しです！

デジタルスタンプラリー

期間中は、まち歩きがもっと楽しくなる「デジタルスタンプラリー」も2025年12月31日まで実施されます。

JR西日本の「WESTER」アプリを使って参加でき、対象スポットを訪れてスタンプを集めると、抽選で豪華賞品が当たるチャンスも。

楽しみながら和歌山市の新たな魅力を発見できる、期間限定の特別企画です！

第8回 わかやまの酒フェスタ 地酒BOMBER

2025年10月4日(土)には和歌山市駅前広場で「第8回 わかやまの酒フェスタ 地酒BOMBER」が開催されます。

和歌山の蔵元が集まり、地酒や梅酒、地ビールが楽しめる人気イベントです。

「IN THE LOOP」とあわせて参加すれば、和歌山市の魅力を“食と文化”の両面から満喫できます。

歩くだけで次々と新しいイベントに出会えるワクワク感が魅力の「IN THE LOOP 2025」

この秋は、イベント満載の和歌山市で、特別なひとときを過ごせます。

和歌山市で開催される回遊型プロジェクト「IN THE LOOP 2025」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post わかやまの酒フェスタも同時開催！和歌山市 回遊型プロジェクト「IN THE LOOP 2025」 appeared first on Dtimes.