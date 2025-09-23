総勢162種類となる圧巻のコレクション！HIPSHOP(ヒップショップ) TVアニメ『ONE PIECE』アンダーパンツ
日常を鮮やかに彩るアイテムを展開するブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】から、世界中で愛されるTVアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションアイテム第二弾の追加ラインナップが、2025年9月26日(金)より発売されます。
新たに24キャラクターが仲間入りし、総勢162種類となる圧巻のコレクションが登場です！
HIPSHOP(ヒップショップ) TVアニメ『ONE PIECE』アンダーパンツ
価格：
ADULT SIZE 全162種(ZOZOTOWN限定除く) 各2,800円(税込)
KIDS SIZE 全27種 各2,500円(税込)
予約開始日：2025年9月22日(月)
発売日：2025年9月26日(金)
※九州3店舗は2025年9月27日(土)からの発売
※ZOZOTOWNは2025年10月上旬より順次発売
販売場所：HIPSHOP各店、HIPSHOP公式オンラインストア、ZOZOTOWN、Rakuten ONLINE STORE
サイズ：
メンズ M (ウエスト76〜84cm)
メンズ L (ウエスト84〜94cm)
メンズ LL (ウエスト94〜104cm)
キッズ 110 (ウエスト49〜55cm)
キッズ 130 (ウエスト53〜59cm)
仕様：転写プリントポリエステル成型-前閉じ
2024年に114種類という圧巻のラインナップで登場し、全世界の『ONE PIECE』ファンの注目を集めた人気シリーズがさらにパワーアップ。
今回はキャラクター24種が追加され、コレクションの総数はHIPSHOP史上最大となる162種類に拡大します。
汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しており、穿き心地も抜群。
隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムとして、自分用はもちろんギフトにも最適です。
キャラクターごとにデザインされたこだわりのパッケージは、コレクション心をくすぐります。
店頭では全162種類のシリーズがズラリと並び、『ONE PIECE』ファンにはたまらない光景が広がります。
キッズサイズに「麦わらの一味」デザインが新登場
今回の追加ラインナップでは、キッズサイズに新たな試みとして「麦わらの一味」が大集合したデザインが登場します。
さらに「MONKEY.D.LUFFY GEAR COLLECTION」も展開され、親子で異なるバージョンをお揃いで楽しむこともできます。
飾って楽しめる「HIPSHOP ORIGINAL BOXER ACRYL STAND」
「はこう かざろう たのしもう！」というシリーズのコンセプトを最大限に表現する「HIPSHOP ORIGINAL BOXER ACRYL STAND」も用意されています。
ボクサーパンツのパッケージを飾ることができるアクリルスタンドで、大好きなキャラクターをいつでもそばに飾っておけます。
店頭購入限定「FOUR EMPERORS SHOPPER」
店頭で「HIPSHOP ONE PIECE Series」を購入した方には、2ndコレクション“FOUR EMPERORS SHOPPER”がプレゼントされます。
四皇がデザインされた特別なショッパーは、なくなり次第終了となるので、早めにチェックしたいグッズです。
お気に入りのキャラクターを探す楽しみはもちろん、次々と“仲間”が集まっていく喜びも感じられるコレクション。
機能性に優れた素材で、スポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても活躍します。
HIPSHOPから登場する、『ONE PIECE』コラボレーションアンダーパンツの紹介でした。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
