総勢162種類となる圧巻のコレクション！HIPSHOP(ヒップショップ) TVアニメ『ONE PIECE』アンダーパンツ

日常を鮮やかに彩るアイテムを展開するブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】から、世界中で愛されるTVアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションアイテム第二弾の追加ラインナップが、2025年9月26日(金)より発売されます。

新たに24キャラクターが仲間入りし、総勢162種類となる圧巻のコレクションが登場です！

HIPSHOP(ヒップショップ) TVアニメ『ONE PIECE』アンダーパンツ

価格：

ADULT SIZE 全162種(ZOZOTOWN限定除く) 各2,800円(税込)

KIDS SIZE 全27種 各2,500円(税込)

予約開始日：2025年9月22日(月)

発売日：2025年9月26日(金)

※九州3店舗は2025年9月27日(土)からの発売

※ZOZOTOWNは2025年10月上旬より順次発売

販売場所：HIPSHOP各店、HIPSHOP公式オンラインストア、ZOZOTOWN、Rakuten ONLINE STORE

サイズ：

メンズ M (ウエスト76〜84cm)

メンズ L (ウエスト84〜94cm)

メンズ LL (ウエスト94〜104cm)

キッズ 110 (ウエスト49〜55cm)

キッズ 130 (ウエスト53〜59cm)

仕様：転写プリントポリエステル成型-前閉じ

2024年に114種類という圧巻のラインナップで登場し、全世界の『ONE PIECE』ファンの注目を集めた人気シリーズがさらにパワーアップ。

今回はキャラクター24種が追加され、コレクションの総数はHIPSHOP史上最大となる162種類に拡大します。

汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しており、穿き心地も抜群。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムとして、自分用はもちろんギフトにも最適です。

キャラクターごとにデザインされたこだわりのパッケージは、コレクション心をくすぐります。

店頭では全162種類のシリーズがズラリと並び、『ONE PIECE』ファンにはたまらない光景が広がります。

キッズサイズに「麦わらの一味」デザインが新登場

今回の追加ラインナップでは、キッズサイズに新たな試みとして「麦わらの一味」が大集合したデザインが登場します。

さらに「MONKEY.D.LUFFY GEAR COLLECTION」も展開され、親子で異なるバージョンをお揃いで楽しむこともできます。

飾って楽しめる「HIPSHOP ORIGINAL BOXER ACRYL STAND」

「はこう かざろう たのしもう！」というシリーズのコンセプトを最大限に表現する「HIPSHOP ORIGINAL BOXER ACRYL STAND」も用意されています。

ボクサーパンツのパッケージを飾ることができるアクリルスタンドで、大好きなキャラクターをいつでもそばに飾っておけます。

店頭購入限定「FOUR EMPERORS SHOPPER」

店頭で「HIPSHOP ONE PIECE Series」を購入した方には、2ndコレクション“FOUR EMPERORS SHOPPER”がプレゼントされます。

四皇がデザインされた特別なショッパーは、なくなり次第終了となるので、早めにチェックしたいグッズです。

お気に入りのキャラクターを探す楽しみはもちろん、次々と“仲間”が集まっていく喜びも感じられるコレクション。

機能性に優れた素材で、スポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても活躍します。

HIPSHOPから登場する、『ONE PIECE』コラボレーションアンダーパンツの紹介でした。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

