オープン記念新でシリーズの世界先行販売！ECCO(エコー)「ECCO TOKYO SIBUYA(エコー トーキョー シブヤ)」

1963年創業のデンマーク発プレミアムレザーブランド〈ECCO(エコー)〉は、2025年9月27日(土)、東京・渋谷の明治通りに新店舗「ECCO TOKYO SIBUYA(エコー トーキョー シブヤ)」をオープンします！

オープンを記念し、2026年春夏シーズンの新シリーズの世界先行販売や、購入者特典、スタンプラリーなど3つの特別な企画が用意されています。

オープン日：2025年9月27日(土)

所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-1

「ECCO TOKYO SIBUYA」は、都市の情報発信基地である渋谷にオープンする、表参道・原宿エリアで3店舗目の直営店です。

自社工場で生皮からシューズ製造・販売まで一貫して運営管理する〈ECCO〉のモノづくりを感じる空間で、プレミアムな商品を提供。

アクティブに活動する世代に向けてスニーカーをメインに取りそろえ、社内資格を持つシューズのスペシャリスト「ECCO Master(エコーマスター)」が、一人ひとりに最適な靴選びをサポートします。

オープン記念企画

「ECCO TOKYO SIBUYA」のオープンに際し、3つの特典が用意されています！

世界に先駆けて登場する先行販売アイテムや、限定ギフトが手に入るキャンペーンを紹介します。

SS26新シリーズを世界先行販売

2026年春夏の新シリーズが、世界に先駆けて「ECCO TOKYO SIBUYA」にて先行発売されます。

SOFT 10 (メンズ) BLACK／WHITE／CAMEL

価格：各31,900円(税込)

TOKYO SHIBUYA限定で、アジア未展開の特別なモデルです。

SOFT 10 (メンズ) BLACK/BLACK／WHITE/GRAVEL

価格：各35,200円(税込)

「ECCO TOKYO SIBUYA」のオープンを記念した2026年春夏シーズンの先行販売品です。

SOFT 10 (メンズ) MARINE／COGNAC／GRAVEL／TARMAC

価格：MARINE、COGNAC 各35,200円(税込)／GRAVEL、TARMAC 各31,900円(税込)

カラーバリエーション豊富な先行販売モデルです。

SOFT 11 (ウィメンズ) DARK RUBY/BRIGHT WHITE

価格：29,700円(税込)

TOKYO SHIBUYA限定で、アジア未展開のウィメンズモデルです。

SOFT 11 (ウィメンズ) BLACK/BLACK/BRIGHT WHITE／PURE CASHMERE/BRIGHT WHITE／GRAVEL/WHITE/MARINE

価格：各29,700円(税込)

コーディネートしやすいカラーが揃ったウィメンズシューズです。

Voyager Sack

価格：各52,800円(税込)

カラー：NAVY、BLACK

「ECCO TOKYO SIBUYA」限定で先行販売されるバッグです。

Ecco Soft Cap

価格：各4,620円(税込)

カラー：Blue、Sand

TOKYO SHIBUYA限定で先行販売される、日本では展開されていないキャップです。

先着で「Can Keeper」をプレゼント

オープンを記念して、33,000円(税込)以上購入した方、先着180名に「Can Keeper」がプレゼントされます。

また、2025年9月27日から来店した方には「ECCO WATER」を配布。

どちらもなくなり次第終了となります。

ヒュッゲ スタンプラリーキャンペーン

期間：2025年9月27日(土)〜11月3日(月・祝)

開催店舗：ECCO TOKYO SHIBUYA、青山Ao店、表参道店

「ECCO TOKYO SHIBUYA」「青山Ao店」「表参道店」の3店舗全てに来店すると、抽選で3名に最新モデルのシューズが当たるキャンペーンを開催。

デンマーク語で「居心地がいい」「楽しい」を意味する「ヒュッゲ」をテーマに、異なるコンセプトを持つ3店舗を巡る企画です。

参加には公式LINEアカウントの友だち追加とアンケート回答が必要です。

3店舗のコンセプトとプロモーション

スタンプラリー対象の3店舗は、それぞれ異なるコンセプトとサービスが用意されています。

ECCO TOKYO SIBUYA

スニーカーをメインにそろえ、購入した商品への「レーザー刻印サービス」や「シューケアサービス」を提供します。

青山Ao店

ファッショニスタやモード系ファッションを意識したアイテムが充実。「フットスキャンサービス」や、ここでしか取り扱いのない人気デザイナーとのコラボ商品を展開します。

表参道店

ゴルフシューズやロングセラー商品をメインにラインナップ。ゴルフシューズ購入者にはシューズケース、その他のシューズ購入者にはカードケースのプレゼント企画が用意されています。

世界に先駆けて最新アイテムが手に入るだけでなく、特別なサービスやキャンペーンも満載の新店舗「ECCO TOKYO SIBUYA」

今後も毎月イベントが予定されており、訪れるたびに新しい発見や感動を提供してくれる注目のスポットです。

