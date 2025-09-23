名物「さんま炭火焼き」6年ぶりに復活！ねむろ水産物普及推進協議会「まるごと根室直送市」

ねむろ水産物普及推進協議会(愛称：まるごと根室)は、2025年10月17日から19日までの3日間、北海道庁赤れんが庁舎前庭にて「まるごと根室直送市」を開催します！

6年ぶりに復活する名物「さんま炭火焼き」をはじめ、根室が誇る旬の水産物や特産品が札幌に大集合する人気のイベントです。

ねむろ水産物普及推進協議会「まるごと根室直送市」

開催期間：2025年10月17日(金)〜10月19日(日)

開催時間：

2025年10月17日(金) 午前10時〜午後6時

2025年10月18日(土) 午前10時〜午後6時

2025年10月19日(日) 午前10時〜午後3時

開催場所：北海道庁赤れんが庁舎前庭(札幌市中央区北3条西6丁目)

共催：ねむろ水産物普及推進協議会(愛称：まるごと根室)・北海道根室振興局

協賛：ポッカサッポロ北海道株式会社・歯舞漁業協同組合

「まるごと根室直送市」は、根室の水産物や特産品の魅力を札幌市民や観光客に届け、認知度向上と消費拡大、さらなる販路拡大を目的として開催されているイベント。

2025年で16回目を迎え、根室の“旨い”をそのまま札幌へ直送する、味わいもボリュームも大満足の内容で展開されます。

会場では「花咲ガニ」や「北海しまえび」「ホタテ」に「サンマ」など、地元自慢の水産加工品や根室生まれの地酒「北の勝」など、根室産水産物をはじめとした根室の特産品が多数用意されます！

6年ぶりに復活！「さんま炭火焼き」

2025年の目玉として、6年ぶりに「さんま炭火焼き」の提供が復活します！

脂の乗った根室産さんまを、その場でじっくりと香ばしく焼き上げて提供。

炭火の香りとさんまの旨みが合わさった“秋の風物詩”を、会場で堪能できます。

ご当地グルメ「根室さんま・いわしロール寿司」

根室産さんまといわしを根室産「棹前(さおまえ)昆布」で贅沢に巻いた『根室さんま・いわしロール寿司』も販売。

会場で根室の寿司職人が腕によりをかけて調理し、できたてが提供されます。

2025年10月18日(土)、19日(日)の2日間限定で、数量限定での販売です！

鉄砲汁

イベント会場では、カニの旨味が溶け込んだ温かい「鉄砲汁」も販売されます。

肌寒くなる季節にぴったりの、体の芯から温まる一品です。

根室直送の特産品販売

会場では、根室自慢の様々な特産品が販売されます。

「花咲がに」や「北海しまえび」、旬の「生さんま」(パック売り、箱売り)のほか、いくら、ほたて、さんま加工品、うに加工品といった水産加工品も充実。

さらに、根室の名酒「北の勝」シリーズも登場し、自宅でも根室の味覚を楽しめます。

注意事項

※生さんま等については、漁模様によって提供できない場合があります。

※各種、販売数量には限りがあります。

その場で味わえる絶品グルメから、お土産にしたい特産品まで、根室の魅力が満載！

秋の週末に、北海道の旬の味覚を探しに訪れたいイベントです。

北海道庁赤れんが庁舎前庭で開催される「まるごと根室直送市」の紹介でした。

