◇パ・リーグ 日本ハム―楽天（2025年9月23日 エスコンF）

日本ハムの孫易磊（スン・イーレイ）投手（20）が23日、エスコンフィールドでの今シーズン最終戦となる楽天戦で今季2度目の先発登板。初回に先制2ランを浴びた。

優勝マジック「6」の首位・ソフトバンクと2.5差。残り7試合で逆転優勝を狙う大事な一戦の先発マウンドに上がった「台湾の至宝」。初球、勢いのある150キロ直球でストライクを奪い本拠スタンドを沸かせたが、3球勝負を挑んだ直球が真ん中高めに入り、中島に中越えの二塁打を許す。続く村林を右飛に打ち取ったが、3番・黒川に11球目のチェンジアップをうまく拾われ、右翼へ先制2ランを叩きこまれた。

だが、孫は引きずることなくボイトと浅村を見逃し三振に斬った。

今年5月に支配下昇格した最速156キロ右腕。中継ぎとして7試合に登板し4ホールド、1セーブをマークし、6月から2軍で先発調整。8月11日ソフトバンク戦（みずほペイペイD）で来日初先発を果たし、3回1/3を投げて5安打2失点、60球で降板し初黒星を喫していた。