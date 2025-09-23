元宝塚雪組トップ娘役で女優の真彩希帆（まあや・きほ）が23日、インスタグラムを更新。第1子の出産を報告した。

真彩は「いつも見守ってくださる大切な皆さまへ」と書き出し、「先日、私たち夫婦のもとに、小さな命が誕生しました」と、第1子の出産を報告。生まれたばかりの第1子の姿などを公開した。

そして「想像以上の愛と感動を与えてくれるその存在に、『生まれてきてくれてありがとう』と呟きながら、愛おしいおでこを撫で、お世話をする日々を過ごしています」と明かした。

続けて「退院の日。久しぶりに外に出てみると、空気はもうほんのりと秋の気配をまとい、心地よい気候に変わっていました。夕暮れ時の風のやわらかな感触、虫の声、移りゆく空の色−− たくさんの『はじめての世界』に、お口をほーっと尖らせながら、不思議そうに、うれしそうに、夫の腕の中で大きな瞳を輝かせる姿に、言葉では言い表せないような、やわらかな気持ちが胸いっぱいに広がっていきました。きっとこれから、私たちはたくさんのことをこの子から学んでいくのだと思います」と思いをつづった。

そして「妊娠中、想いを寄せてくださった皆さま。あたたかいお気持ちを、本当にありがとうございました」と感謝をつづり、「今後ともどうぞ、やさしく見守っていただけましたら幸いです」と記し、結んだ。

真彩は23年9月、宝塚歌劇団の演出家、生田大和氏と結婚したことを発表している。