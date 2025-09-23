オンもオフもシームレスに過ごせる新アパレルコレクション「adidas ACE Collection」が発売！槙野智章氏が見事に着こなす

アディダスジャパンは19日、ゼビオグループのゼビオ株式会社と株式会社ヴィクトリアと共同企画した新作アパレルコレクション「adidas ACE Collection」を発売したことを発表した。

「adidas ACE Collection」は、ビジネスシーンから週末のリラックスタイムまで、あらゆるライフスタイルにフィットするウェアを目指して日本で開発されたコレクション。

『ACEで挑め。ACEで遊べ。』をテーマに、仕事にプライベートに忙しなく過ごす“動き続ける大人”たちがいつでも快適に着用できるウェアとして、“動けるスーツ”を目指したテーラードジャケットやパンツなど、adidasならではの機能性やこだわりがつまった商品ラインナップとして展開される。



キャンペーンビジュアルには、現役時代はサッカーの日本代表DFとして活躍し、現在はサッカー解説者やタレントとしても活動の幅を広げ、明るく親しみやすいキャラクターで多くのファンに支持されている槙野智章氏を起用。

“動き続ける大人”の代表として槙野氏が着こなすシーン別コーディネートは、「adidas ACE Collection」の新発売を記念して製作されたスペシャルWEBスタイルマガジンおよびスーパースポーツゼビオオンラインストア特設ページから見ることができる。

以下は商品紹介。

adidas ACE ライトニットテーラードジャケット

価格：14,300円（税込）

カラー：ブラック、カーボン（全2色展開）

吸水速乾性を備え、ソフトな肌触りと快適な着心地のニット素材を使用したテーラードジャケット。動きやすさを重視したストレッチ性、胸ポケットには通気性の良い素材を配置するなどadidasならではのこだわりがつまった、シーンを選ばずに着用できるアイテム。

adidas ACE ライトニットロングパンツ

価格：11,000円（税込）

カラー：ブラック、カーボン（全2色展開）

ジャケットと同じく、ソフトな肌触りと快適な着心地のニット素材を採用しシルエットにもこだわったロングパンツ。100%リサイクル素材で作られている。吸水速乾。

adidas ACE ウーブンテーラードジャケット

価格：14,300円（税込）

カラー：ブラック、カーボン（全2色展開）

ストレッチ性がありながらハリのあるウーブン素材で動きを妨げないウォッシャブルのテーラードジャケット。着用時に美しく見えるよう、ラペルのカッティングデザインにもこだわっている。リサイクル素材を85%以上使用。

adidas ACE テーラードパンツ

価格：11,000円（税込）

カラー：ブラック、カーボン（全2色展開）

ウーブンジャケットと同じ素材を使用した、ハリ感がありシルエットにもこだわったテーラードパンツ。ストレッチ性があり動きを妨げない履き心地は、シーンを選ばずシックにもカジュアルにも活躍する一枚。

adidas ACE フルジップフーディー

価格：9,350円（税込）

カラー：オフホワイト、ブラック（全2色展開）

ソフトな肌触りと快適な着心地の薄手ニット素材を採用したフルジップフーディー。シンプルなデザインながら、フードには同色のスリーストライプスを忍ばせてさりげないブランディングを演出。吸水速乾でジムなどのスポーツシーンにもおすすめ。

adidas ACE ロングパンツ

価格：8,250円（税込）

カラー：ブラック、カーボン（全2色展開）

履き心地のよさとシルエットにこだわった、100%リサイクル素材で作られたロングニットパンツ。さらっと肌触りがよく、程よいテーパードシルエットでまとわりつかないのでスポーツやレジャーシーンにも最適。吸水速乾。