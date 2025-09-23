º£ÅÄÈþºù¡¢¡È¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¼«³Ð¡É»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¤ÖÌò¡¡ºÇ½ª²óÇ÷¤ê¿´¶¡Ö¼ä¤·¤µ¤â¾¯¤·¡×¡¡
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬23Æü¡¢NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£½µºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼ç±é¡¦º£ÅÄÈþºù¤È29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼ç±é¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬½ÐÀÊ¡£º£ÅÄ¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëº£¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(º¸)¤Èº£ÅÄÈþºù
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£¾®¾¾Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ(Ìø°æ)¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤¿¡£
26Æü¤ËËÜÊÔºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¤¤è¤¤¤è½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤â¾¯¤·¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Î¤Ö¤È¿ó¤µ¤ó¤È¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤¢¤È3Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îµ°À×¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ó¤È¤Î¤Ö¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
µÓËÜ¤ÎÃæ±à»á¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¹¤Ù¤Æ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Î¤Ö¤Ï¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÀ¥¹ÌÂ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡ÖºÇ½é¤ËÃæ±à¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
(C)NHK
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(º¸)¤Èº£ÅÄÈþºù
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£¾®¾¾Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ(Ìø°æ)¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤¿¡£
µÓËÜ¤ÎÃæ±à»á¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¹¤Ù¤Æ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Î¤Ö¤Ï¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÀ¥¹ÌÂ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡ÖºÇ½é¤ËÃæ±à¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
(C)NHK