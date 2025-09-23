A¤§! groupËöß·¡õ¾®Åç¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¤ª²¼¤¬¤ê°áÁõ¤Ë¥Ü¥ä¥¡ª¡©¡Ö1²ó¤À¤±¡×´¿´î¤â¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¡×¤Î¥ï¥±
¡¡¡ÖA¤§! group¡×¤ÎËöß·À¿Ìé¡Ê31¡Ë¤È¾®Åç·ò¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¡È´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×À¾ÈªÂç¸ã¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¾®¿ùÎµ°ì¤È¡Ö´ØÀ¾¥¢¥¤¥É¥ë·³ÃÄ¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤ä¥²¡¼¥à¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤¬¤Ä¤é¤¤¤è´ØÀ¾¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö°áÁõ¤¬¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¾®Åç¤Ï¡Ö´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÅìµþÁÈ¤È´ØÀ¾ÁÈ¤Ç·ë¹½ÊÌ¤ì¤Æ¤Æ¡£Åìµþ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¸À¤¦¤¿¤éÅìµþÁÈ¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¤òÄº¤±¤ë¡£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï´ØÀ¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿SUPER¡¡EIGHT¤µ¤ó¡¢WEST.¤µ¤ó¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¾®Åç¤é¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ï´ØÀ¾¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤¬2ÁÈ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª²¼¤¬¤ê¤Î¿ô¤âÅìµþ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡Ö¤·¤«¤âWEST.¤µ¤ó¤È¤«EIGHT¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ê¥¼¥Ö¥é·Ï¡¢´ØÀ¾¿§¶¯¤á¤Ê°áÁõ¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã·Ï¤¬¤ª¤ê¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡Ö1²ó¤À¤±A¤§! group¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥é¥¥é¤Ê°áÁõ¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¡×¤È¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¤È¤«¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡×¤Î°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ä¤Ê¤¤¡¢¥â¥Õ¥â¥Õ¤ä¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡ÊHey!Say!¡ËJUMP¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤Æ°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÃå¤Æ¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤¢¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¡×¤È¾®Åç¡£¡ÖÅìµþÁÈ¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¤¬´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ÏÃÎ¤é¤ó¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Î¤ËËÍ¤é¤âÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤é¤¬Hey!Say!JUMP¤Î°áÁõÃå¤Æ¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëöß·¤Ï¡Ö¼ê°ã¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤é´ØÀ¾¤À¤Ã¤Æ¥¥é¥¥éÃå¤¿¤¤¤ó¤ä¡ª¤Ê¤ó¤Ç¥â¥Õ¥â¥ÕÃå¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Î¡ª¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¾®Åç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡