天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは23日午後、「第50回愛馬の日」にあたり東京・世田谷区のJRA馬事公苑を訪問されています。

日本中央競馬会は毎年秋分の日を「愛馬の日」とし、馬事公苑で馬と触れ合うイベントを行っています。50回目となる今年、特に若い人々に馬の文化の魅力を発信したいと愛子さまに出席の願い出があったということです。

到着した際、愛子さまは馬事公苑長に「愛馬の日に馬事公苑を伺うのを楽しみにしていました」と話されたということです。

初めて馬事公苑を訪れた愛子さまはメインアリーナの貴賓席でアニバーサリーパレードをご覧になっています。馬事公苑長が愛子さまに説明しています。

23日は午前中こちらの馬事公苑で伝統行事の「流鏑馬」が行われましたがそのイベントに出場した騎馬などによるパレードが行われています。

このあと、愛子さまは宮内庁車馬課主馬班による古くから宮中に伝わる「古式馬術」の「母衣引」を観覧されます。

「母衣引」は2頭の馬が徐々にスピードを上げながら「母衣」と呼ばれる長さ10メートルほどの布をたなびかせ、走りの美しさを披露する馬術で、江戸時代中期には諸大名の催し物として行われていました。「母衣引」は奈良時代から宮中行事だったという「打毬」と共にいまも宮内庁の主馬班に継承され、行事などで披露されています。

現在、行われているパレードには「母衣引」に出場する騎馬も加わっているということです。

つづいて愛子さまは、少年団の子どもたちによる騎乗や総合馬術を観覧し、子どもたちとも交流される予定です。

日本赤十字社に勤務しながら、成年皇族として公務にあたっている愛子さまが、ことし、東京都内でお一人で公務に臨まれるのは5月の「世界災害救急医学会」の開会式出席以来となります。